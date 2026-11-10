ندوة بمعرض الشارقة للكتاب: الأدب يمتلك القدرة على إحياء الأماكن باستعادة حكاياتها

الشارقة في 10 نوفمبر/وام/ أكد الأديب الأردني مفلح العدوان والروائية الإماراتية نجلاء الشامسي أن المدن ليست مجرد أمكنة تحتضن الأحداث والشخصيات، وإنما أمكنة نابضة بالحياة تشارك في تشكيل الذاكرة والهوية وتؤثر في مسارات الإنسان ومصائره مشيرين إلى أن الأدب يمتلك القدرة على إعادة إحياء الأماكن واستعادة حكاياتها وتقديم خصوصيتها الثقافية للأجيال الجديدة.

جاء ذلك في ندوة بعنوان "هذه المدن تكتبنا" ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب ناقشت العلاقة المتبادلة بين الإنسان والمكان وكيف تتحول المدن والقرى والأحياء القديمة إلى عناصر فاعلة في التجربة الأدبية بما تختزنه من ذاكرة وتاريخ وتفاصيل إنسانية.

وقال الأديب الأردني مفلح العدوان إن الحديث عن المدن والقرى لا يقتصر على الجانب السياحي أو الوصف الجغرافي وإنما يتصل بوعي الإنسان وعلاقته بالمكان الذي يعيش فيه مؤكداً أن العالم يتشكل من الأرض والإنسان وكل منهما يؤثر في الآخر.

ولفت إلى أن الأماكن تتباين في طبيعتها وتأثيرها فمنها ما يجذب الإنسان ويحتويه ومنها ما ينفره لتتسلل حكاياتها إلى النصوص الأدبية سواء بصورة مباشرة أو من خلال حضورها في خلفيات الشخصيات وأحداث الروايات والقصص والمسرحيات.

واستحضر تجربته مع مدينة عمّان موضحاً أن الكتابة عنها لا تنطلق من صورتها العمرانية الراهنة وحدها وإنما من طبقاتها التاريخية والحكايات المرتبطة بها.

من جانبها تحدثت الروائية نجلاء الشامسي عن حضور المكان في تجربتها الروائية موضحة أن الشخصية والمكان لا يخضعان لترتيب ثابت عند بدء الكتابة فقد تكون الشخصية هي الشرارة الأولى لرواية وقد يكون المكان هو العنصر الذي يستدعي الحكاية ويقود إلى بنائها وأكدت أن انتقال الشخصيات من مكان إلى آخر لا يعني مجرد تغيير عنوان الإقامة وإنما قد يبدل علاقاتها بالآخرين وأحلامها وأهدافها، ويفرض عليها أشكالاً جديدة من التكيف مع محيطها.

وفي سياق الحديث عن الذاكرة ناقش المتحدثان قدرة الأدب على مقاومة النسيان خاصة حين تختفي البيوت القديمة أو تتغير ملامح الأحياء فيما تبقى الحكايات التي عاشها الناس فيها قابلة للانتقال بين الأجيال .

وتطرقا إلى علاقة الأدب بالهوية الثقافية في ظل العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي وأكدا أن تقديم الخصوصية الثقافية وحمايتها يحتاج إلى حضور إبداعي يتجاوز الطرح النظري المباشر من خلال الرواية والمسرح والسينما والدراما باعتبارها أدوات قادرة على نقل تفاصيل المجتمع وتاريخه إلى جمهور أوسع.