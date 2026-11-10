"الشارقة للفنون" تعلن الأفلام الفائزة بجوائز "منصة الشارقة للأفلام 9"

الشارقة في 10 نوفمبر / وام / أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون الأفلام الفائزة بجوائز الدورة التاسعة من "منصة الشارقة للأفلام"، التي أقيمت خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 8 نوفمبر الجاري، وتضمنت عروضا لمجموعة من الأفلام الإقليمية والدولية في سينما سراب المدينة بساحة المريجة، و"فوكس سينما" في سيتي سنتر الزاهية.

وحصد فيلم "المغسلة" للمخرجة زامو مخوانازي جائزة أفضل فيلم روائي طويل، إذ أشادت لجنة التحكيم بتصويره المؤثر والعميق لحقبة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وما يكشفه من تفكيك قسري للعائلات، وتسليطه الضوء على الآثار التي يخلفها الاضطهاد الممنهج في تجريد الإنسان من إنسانيته، فيما فاز فيلم "كسرتُ مزهرية" للمخرج عاصم عبد العزيز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير؛ لتقديمه معالجة شاعرية مؤثرة بلغة بصرية رمزية تتجاوز سياقها المحلي لتلامس معاناة إنسانية أوسع، إلى جانب التوظيف الفعال والدقيق للمزهرية رمزاً مجازياً في العمل.

وفاز فيلم "يوم الغضب: حكايات من طرابلس" للمخرجة رانيا الرافعي، ضمن فئة الأفلام الوثائقية، بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل؛ تقديراً لبنيته السردية المتفردة وشديدة التعقيد، وقدرته على نسج أصوات متعددة عابرة للأجيال ضمن مقاربة جديدة لتاريخ ما بعد الاستعمار تُروى من منظور مدينة مهمشة، منطلقا من حزن شخصي وأرشيف عائلي ليعبر عقوداً من المآسي والاضطرابات السياسية وبوادر السلام المرجوة.

ومنحت لجنة التحكيم إشادة خاصة في فئة الأفلام الوثائقية الطويلة لفيلم "إلى الغرب، في زاباتا" للمخرج ديفيد بيم، لما يقدمه من قصة عن الإصرار والصمود على أطراف مستنقع، يكافح فيه صياد لمواجهة ظروف بيئية قاسية لتأمين قوت أسرته، راصداً العزلة والحاجة الملحة والتكاتف مع إبراز الحب بوصفه القوة الدافعة للبقاء والنجاة، وسط ثناء اللجنة على التصوير السينمائي الآسر والمؤثرات الصوتية الباهرة التي تستحضر الزمان والمكان وتعمق تعاطف المشاهد بأثر ممتد.

ونال فيلم "ظل الساكورا" للمخرج عارف بوديمان جائزة أفضل وثائقي قصير، متناولاً قضايا الصدمات النفسية والعدالة والمساءلة عبر مقاربة صوتية وبصرية مؤثرة تعيد فتح جراح الماضي، سعياً لتحقيق العدالة لآلاف المراهقات والشابات اللاتي أُجبرن على العمل بالسخرة تحت إمرة الجيش الإمبراطوري الياباني قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها.

وتألفت لجنة تحكيم الأفلام الروائية من هانيا ناشف، الأستاذة في الجامعة الأميركية في الشارقة، ومايكه ميا هونه، المديرة الفنية لمهرجان هامبورغ للأفلام القصيرة، وروجر غارسيا، مدير المهرجانات السينمائية والمنتج والكاتب، بينما ضمت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية كلاً من محمود قعبور، صانع الأفلام والمتخصص في السرد المتحفي، وربيع الخوري، مستشار برنامج الاختيار الرسمي في مهرجان برلين السينمائي، ورشا عامر، مؤسِّسة "شي فيلمز".