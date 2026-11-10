أسرية الشارقة تختتم مبادرة «180 درجة من التغيير» لتعزيز الوعي الذاتي والمهارات التربوية

الشارقة في 10 نوفمبر/وام/ اختتمت مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية وفروعها مبادرة «180 درجة من التغيير» لعام 2026 ببرنامج «العلاقة مع المراهقين.. حدود واحتواء» الذي ناقش كيف تضع الأسرة حدوداً واضحة لأبنائها المراهقين وتحافظ في الوقت نفسه على مساحة للحوار والثقة .

جاء البرنامج ختاماً لسلسلة من خمسة برامج تدريبية نفّذتها المؤسسة وتناولت ثلاثة مجالات هي جودة حياة المرأة وتنمية الذات والتربية.

واستهدفت المبادرة الأمهات الموظفات ممن لديهن أبناء تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً و أتاحت المشاركة لأفراد الجمهور من خلال التسجيل وتدرّجت البرامج من دعم المرأة في تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الشخصية والمهنية والأسرية إلى تطوير مهاراتها في التعامل مع الضغوط وفهم احتياجات أبنائها في مرحلة المراهقة.

وشملت المبادرة أيضا برنامج «المرأة في ميادين التأثير» الذي تناول ممارسات يومية تدعم الصحة النفسية والجسدية والوعي الذاتي» والتركيز على فهم المشاعر وإدارة الضغوط والتوازن بين الأدوار اليومية وبرنامج «أم تصنع الأثر» وركّز على دور الأم القيادي داخل الأسرة وكيف يمكنها توظيف وعيها بذاتها في بناء الثقة مع أبنائها واتخاذ قرارات متّزنة في المواقف اليومية إلى جانب برنامج «رحلة التربية.. مهارات وتحديات» وناقش احتياجات الأبناء النفسية والعاطفية وكيفية التعرّف إليها والاستجابة لها وبرنامج «العلاقة مع المراهقين.. حدود واحتواء» وتناول التغيّرات النفسية التي يمرّ بها الأبناء خلال المراهقة وأساليب التواصل معهم في المواقف اليومية.