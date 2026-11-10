غرفة تجارة دبي تجمع 250 شركة من القطاع الخاص لتعريفها بحلول النمو والتوسع العالمي

دبي في 10 نوفمبر / وام / استعرضت غرفة تجارة دبي أمام 250 من ممثلي شركات القطاع الخاص حزمة الحلول والخدمات المتكاملة التي توفرها غرف دبي لدعم نمو الشركات، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتمكينها من التوسع محلياً وعالمياً، وذلك خلال فعالية متخصصة جمعت مجتمع الأعمال بنخبة من مؤسسات الخدمات المصرفية والتمويل والشحن والخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية والتكنولوجيا.

وسلطت الفعالية الضوء على "منصة تمكين الشركات"، التي أطلقتها غرف دبي بوصفها بوابة رقمية موحدة تقدم بالتعاون مع شركاء معتمدين خدمات ذات قيمة مضافة وعروضاً مؤسسية متخصصة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في الإمارة، تشمل الجوانب المالية والتكنولوجية واللوجستية، والتسويق ودعم النمو، واختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة، بما يسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي، فضلاً عن إتاحة التواصل المباشر بين المشاركين ومزودي الخدمات لبحث فرص التعاون وفق أولوياتهم التشغيلية وخططهم المستقبلية.

وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، الالتزام بتعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على تحقيق نمو مستدام عبر ربط احتياجاتها بمنظومة متكاملة من الخبرات والخدمات الداعمة لتطورها وتوسعها، مشيرا إلى أن تكامل الأدوار بين غرف دبي وشركائها يمثل ركيزة أساسية لتمكين القطاع الخاص من رفع إنتاجيته، وتسريع تحوله الرقمي، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، ترسيخاً لمكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة.

وشهدت الفعالية خمس جلسات حوارية متخصصة؛ ناقشت الأولى دور الحلول المصرفية والتمويلية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ خططها وتطوير أعمالها بمشاركة ممثلين عن مصرف الإمارات للتنمية، وبنك دبي التجاري، و"الإمارات الإسلامي"، و"ويو بنك"، فيما ركزت الجلسة الثانية على دعم توسع الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية وتسهيل ممارسة الأعمال عبر الحدود من خلال خدمات الشحن وحلول التجارة الدولية، بمشاركة شركة الإمارات للشحن الجوي، و"فلاي دبي للشحن"، و"فيديكس"، و"إس جي إس".

وتطرقت الجلسة الثالثة إلى سبل تبسيط العمليات التشغيلية وإدارة الأعمال بكفاءة أعلى لدعم النمو، بمشاركة شركات "بيمو"، و"آلان"، و"مامو"، و"فولت"، بينما استعرضت الجلسة الرابعة فرص نمو الشركات في الاقتصاد الرقمي عبر تكامل خدمات التجارة الرقمية والتوصيل والخدمات اللوجستية بمشاركة "ترينديول"، و"كيتا"، و"أرامكس"، و"دي إتش إل"، في حين بحثت الجلسة الخامسة توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقة الرقمية لتطوير نماذج أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع جاهزيتها للمستقبل، بمشاركة شركتي "اتصالات" و"دو"، إلى جانب "كانفا" و"زينداتا".