"الشارقة للتمكين الاجتماعي" ترسِّخ 24 عاماً من الخبرة في تطوير منظومة التمكين المستدام

الشارقة في 10 نوفمبر /وام/ رسخت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي على مدى 24 عاماً منذ تأسيسها عام 2002، خبرتها التراكمية في رعاية الأيتام وأسرهم وتمكينهم من خلال تطوير نموذج مؤسسي متكامل يجمع بين الخبرة الميدانية والممارسات والمعايير الإنسانية وأسهمت خلال مسيرتها في إحداث تحولات نوعية في مفاهيم العمل الإنساني والاجتماعي عبر تنفيذ مشاريع مبتكرة وبرامج تنموية مستدامة تتجاوز تقديم المساعدات التقليدية إلى بناء القدرات وتعزيز الاستقلالية وتحسين جودة الحياة بما يعكس تطور تجربتها المؤسسية وقدرتها على مواكبة احتياجات المستفيدين وتطلعاتهم المستقبلية.

وأكدت سعادة منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن الخبرة التراكمية التي اكتسبتها المؤسسة على مدى 24 عاماً شكلت أساساً لتطوير نموذجها المؤسسي وتعزيز أثر برامجها.

وقالت إن مسيرة المؤسسة وما شهدته من تطور في مفاهيم الرعاية والتمكين تأتي امتداداً للرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واهتمام سموه الراسخ بالإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، مشيرة إلى أن تجارب المؤسسة أكدت أن تمكين الأبناء لا يتحقق بتلبية احتياجاتهم الآنية فحسب بل يتطلب فهماً عميقاً لقدراتهم وظروفهم وتطلعاتهم والعمل على بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإتاحة الفرص التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في أسرهم ومجتمعهم.

وأضافت: "تعلمنا من كل تجربة ميدانية وطورنا من خلالها ممارساتنا وأساليب عملنا حتى أصبحت خبراتنا المتراكمة رصيداً معرفياً ومؤسسياً نستند إليه في استشراف احتياجات أبنائنا وتطوير البرامج المناسبة لهم، ونؤمن بأن نجاح جهودنا يقاس بما نحدثه من أثر إيجابي في حياتهم وما نمنحهم من فرص للتعلم والنمو والاستقلالية؛ لذلك نواصل الاستثمار في تطوير كوادرنا وتعزيز شراكاتنا وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية مع المحافظة على كرامة أبنائنا وخصوصيتهم وترسيخ حقهم في حياة مستقرة وفرص متكافئة تمكنهم من صناعة مستقبلهم بثقة واقتدار".

وشكل تغيير الصورة النمطية تجاه فاقدي الأب أحد أبرز ملامح الخبرة التي اكتسبتها المؤسسة؛ إذ عملت على ترسيخ نظرة مجتمعية إيجابية تبرز قدراتهم وإمكاناتهم وإنجازاتهم بدلاً من التركيز على ظروفهم الإنسانية واحتياجاتهم، وتبنت في سبيل ذلك خطاباً مؤسسياً وإعلامياً يقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز الثقة بالنفس إلى جانب تنفيذ مبادرات وبرامج تتيح للمنتسبين إبراز مواهبهم وتحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع بما يعزز مكانتهم بوصفهم أفراداً قادرين على النجاح والإسهام في التنمية المجتمعية.

وامتد هذا التطور إلى مفهوم العمل الخيري حيث أسهمت التجارب المتراكمة في ابتكار مشاريع ومبادرات تنموية تستهدف معالجة الاحتياجات بصورة مستدامة والانتقال من الدعم الآني إلى توفير فرص حقيقية للتمكين وقد انعكس ذلك في تنوع المشاريع التي تنفذها المؤسسة وتكامل أدوارها في المجالات التعليمية والصحية والمعيشية والبيئية والنفسية والاجتماعية والمهنية ضمن منظومة شاملة تراعي جوانب حياة المنتسبين وأسرهم وتربط الخدمات المقدمة بمسارات تنموية تعزز قدرتهم على الاعتماد على الذات.

وطوَّرت المؤسسة، على صعيد العمل الميداني منهجيات مرنة للبحث الاجتماعي ودراسة الحالات مستفيدة من خبراتها الممتدة في فهم الظروف المختلفة للأسر بعد فقدان الأب وتحديد احتياجاتها وأولوياتها وفق طبيعة كل حالة وأسهم هذا النهج في تصميم تدخلات أكثر ملاءمة للمتغيرات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية وتوجيه الخدمات والموارد بما يحقق الاستجابة الفاعلة للاحتياجات مع مراعاة خصوصية المستفيدين وظروفهم الفردية.

كما اكتسبت المؤسسة خبرة متخصصة في تقديم الخدمات النفسية من خلال فهم التأثيرات النفسية والاجتماعية لفقدان الأب في مختلف المراحل العمرية وتطوير أساليب الدعم والإرشاد التي تساعد الأبناء على التعامل مع مشاعر الفقد وتجاوز تحدياته وتعزيز التوازن النفسي والثقة بالنفس والقدرة على التكيف وقد أسهم هذا التوجه في ترسيخ الدعم النفسي بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للتمكين إلى جانب تعزيز دور الأسرة في توفير بيئة مستقرة وداعمة لنمو الأبناء وتطورهم.

و أولت المؤسسة، منذ تأسيسها، التعليم أولوية رئيسية انطلاقاً من إيمانها بأنه حق أساسي لكل ابن فاقد للأب ووسيلة جوهرية لبناء مستقبله وتحقيق استقلاليته وعملت على تطوير منظومة متكاملة للدعم الأكاديمي تشمل توفير الرسوم الدراسية وأجهزة التعلم الرقمي ودعم التحصيل الدراسي عبر دروس التقوية وتقديم البرامج والدورات التطويرية إلى جانب دعم استكمال التعليم الجامعي بما يعزز تكافؤ الفرص التعليمية ويساعد الأبناء على مواصلة تحصيلهم العلمي وتنمية قدراتهم المعرفية.

وفي إطار اهتمامها بتمكين الشباب طوّرت المؤسسة مشاريع وبرامج نوعية تعزز دورهم داخل أسرهم ومجتمعاتهم من خلال تنمية مهاراتهم القيادية والشخصية والمهنية وغرس قيم المسؤولية والمبادرة والمشاركة المجتمعية ويبرز مشروع "سند البيت" أحد النماذج التي تجسد هذا التوجه من خلال إعداد الشباب للاضطلاع بأدوار إيجابية داخل أسرهم وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات بما يسهم في بناء شخصيات مستقلة وفاعلة في المجتمع.

وفي الجانب المؤسسي أسهمت الخبرة التراكمية في تطوير السياسات والمواثيق المنظمة للعمل بما يكفل حماية حقوق المستفيدين وصون خصوصيتهم وكرامتهم وضمان تقديم الخدمات وفق أسس واضحة تراعي المبادئ الإنسانية والمهنية كما عززت المؤسسة ممارساتها في إدارة موارد التبرعات والمساهمات المجتمعية بعناية ومسؤولية من خلال توجيهها نحو الاحتياجات ذات الأولوية والمشاريع التي تحقق أثراً مستداماً بما يدعم كفاءة الاستفادة من الموارد ويعزز ثقة المساهمين والكفلاء.

وعلى امتداد مسيرتها نجحت المؤسسة في بناء شبكة واسعة من العلاقات والشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية أسهمت في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق الخدمات والفرص المتاحة للمنتسبين وشكَّلت هذه الشراكات ركيزة مهمة في تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة تجاه تمكين الأسر بما يضمن تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات واستمرارية المبادرات التنموية.

ولم يقتصر اهتمام المؤسسة على تلبية الاحتياجات الأساسية بل جعلت إسعاد فاقدي الأب هدفاً مستداماً ضمن منظومة التمكين من خلال مبادرات وبرامج تعزز مشاعر الفرح والانتماء والاستقرار النفسي والاجتماعي وتمنحهم تجارب إيجابية وذكريات جميلة.

ويجسد مشروع "سدرة الأمنيات" هذا التوجه عبر تحقيق أمنيات الأبناء وإدخال السعادة إلى نفوسهم بما يعكس اهتمام المؤسسة بالجوانب الإنسانية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز شعورهم بالتقدير والاهتمام.

كما أسهم تطبيق المبادئ والمعايير الإنسانية في ترسيخ ثقافة تنظيمية تتوافق مع هوية المؤسسة ورسالتها وقيمها وتقوم على الجودة والتميز والتحسين المستمر واحترام الإنسان وانعكس ذلك في تطوير بيئة العمل والإجراءات المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات وتبني ممارسات مهنية تدعم الابتكار والتطوير بما يضمن المحافظة على المكتسبات المتحققة والبناء عليها في المراحل المقبلة.

وتواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي البناء على خبراتها الممتدة لتطوير منظومة التمكين واستشراف الاحتياجات المستقبلية لمنتسبيها مستندة إلى ما راكمته من معرفة ميدانية وممارسات مؤسسية وشراكات مجتمعية فاعلة وتؤكد مسيرتها أن القيمة الحقيقية للخبرة لا تكمن في امتداد السنوات فحسب بل في قدرتها على إحداث تحول مستدام في حياة المستفيدين وتطوير مفاهيم العمل الاجتماعي وصناعة فرص جديدة للنمو والإنجاز بما يعزز ريادتها في التمكين المستدام ويجعل من بناء الإنسان واستقراره الغاية الأسمى لكل جهد ومبادرة.

بتل