"الهلال للمشاريع الناشئة" تستثمر في أويستر ثيرابيوتكس للأدوية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي

الشارقة في 10 نوفمبر/واو/ أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة - منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة للهلال للمشاريع و مقرها الشارقة عن استثمارها في أويستر ثيرابيوتكس البريطانية و المعروفة سابقاً باسم كيسماليا ثيرابيوتكس ضمن جولة تمويل من الفئة (أ) بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.

تعمل (أويستر) وهي شركة أدوية على تطوير جيل جديد من العلاجات القائمة على التحلل المستهدف للبروتينات مع تركيز أولي على الأمراض التنكسية العصبية المرتبطة ببروتين "تاو" ومنها مرض الزهايمر.

وسيدعم التمويل المرحلة التالية من تطور أويستر إلى جانب دفع برنامجها العلاجي الرئيسي نحو التطوير السريري ويتمثل البرنامج في علاج فموي قادر على الوصول إلى الدماغ مصمم لاستهداف بروتين "تاو" والتخلص منه .

يُعد التراكم غير الطبيعي لهذا البروتين سمة رئيسية لمجموعة من الأمراض التنكسية العصبية المعروفة باسم "اعتلالات تاو" ومن بينها مرض الزهايمر.

وقال روب جونسون الرئيس التنفيذي لشركة أويستر ثيرابيوتكس :" يسعدنا انضمام الهلال للمشاريع الناشئة إلى مستثمرينا ودعمها لنا ونحن ندخل هذه المرحلة الجديدة من نمو الشركة ويتيح لنا هذا التمويل تسريع تطوير برنامجنا الرئيسي لاستهداف بروتين "تاو" وصولاً إلى المرحلة السريرية بالتوازي مع مواصلة تطوير منصة "سيلفتاك" على نطاق أوسع والتي نرى أنها تمتلك القدرة على فتح المجال أمام جيل جديد من الأدوية لعلاج أمراض الجهاز العصبي المركزي ونتطلع إلى العمل مع الهلال للمشاريع الناشئة ومجموعة مستثمرينا لبناء شركة رائدة في مجال التحلل المستهدف للبروتينات".

من جانبه قال توشار سينغفي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في الهلال للمشاريع : " تواصل الهلال للمشاريع الناشئة توسيع محفظتها في علوم الحياة من خلال الاستثمار في تقنيات متمايزة تمتلك القدرة على معالجة مجالات تشهد احتياجات طبية كبيرة غير ملبّاة وتجمع أويستر ثيرابيوتكس بين منصة مملوكة للشركة وتركيز علاجي واضح في الأمراض التنكسية العصبية وهو مجال تشتد فيه الحاجة إلى نهج جديدة قادرة على معالجة الأسس البيولوجية المسببة للمرض".

وقال الدكتور دامير إيليتش نائب الرئيس لعلوم الحياة في الهلال للمشاريع الناشئة :" تتعامل منصة "سيلفتاك" لدى أويستر مع أحد أبرز التحديات في مجال التحلل المستهدف للبروتينات من خلال السعي إلى الجمع بين فعالية الجزيئات ثنائية الوظيفة وخصائص تدعم الوصول إلى الدماغ وإتاحة العلاج عن طريق الفم ويمنح برنامجها الرئيسي لاستهداف بروتين "تاو" الشركة نهجاً متمايزاً في مجال الأمراض التنكسية العصبية مدعوماً بخبرات علمية قوية ومسار واضح نحو التطوير السريري".

وتشمل محفظة علوم الحياة لدى الهلال للمشاريع الناشئة مجالات اكتشاف الأدوية والطب الجيني والعلاجات الموجّهة وتضيف أويستر ثيرابيوتكس إلى هذه المحفظة مجالَي علوم الأعصاب والتحلل المستهدف للبروتينات بما يوسع نطاق التقنيات العلاجية التي تمثلها.