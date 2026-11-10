سعود بن صقر يستقبل وفداً من طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة أعضاء منصة "سفارات الشباب"

رأس الخيمة في 10 نوفمبر/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، وفداً من طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، أعضاء منصة «سفارات الشباب»، برئاسة سعادة عمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية، وسفير الدولة لدى الفاتيكان، وعضو مجلس أمناء الجامعة.

ورحّب سموه بالوفد، وتبادل معهم الأحاديث حول عدد من الموضوعات العلمية والأكاديمية، واستمع إلى آرائهم وتطلعاتهم، كما اطّلع على شرح حول منصة «سفارات الشباب»، وهي منصة دبلوماسية شبابية تأسست في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتهدف إلى الإسهام في تعزيز التعاون الدولي، ودعم المبادرات والمشاريع الوطنية، من خلال فرق شبابية تمثل سفارات لدول مختلفة، إلى جانب إعداد الأبحاث الثنائية، وتطوير المبادرات المشتركة، وتعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية والاقتصادية.

وأكد سموه أن الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، وتمكينهم بالمعارف والخبرات، وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، يسهمان في إعداد جيل يمتلك الثقة والقدرة على المشاركة في صناعة المستقبل.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال، وما أتاحه لهم من فرصة للاستماع إلى رؤى سموه وتوجيهاته، مثمنين اهتمامه بالشباب وحرصه على دعم طموحاتهم وتطلعاتهم.