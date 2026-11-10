"الشارقة الدولي للكتاب 2026" يناقش تحولات السرد الخليجي

الشارقة في 10 نوفمبر /وام/ أكد الناقد الدكتور فهد حسين، أن الزيادة الكبيرة في الإصدارات الروائية الخليجية لا تعكس بالضرورة تطوراً في جودتها الفنية والفكرية محذراً من أن السعي إلى الشهرة وضعف الوعي الثقافي لدى بعض الكتّاب، والمجاملات النقدية تمثل تحديات أمام نضج التجربة الروائية.

وشدد، خلال جلسة "الرواية المعاصرة في الخليج العربي" ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، على أن الرواية الجيدة تتطلب معرفة عميقة بموضوعاتها وشخصياتها وقدرة على تجديد أساليب السرد لا مجرد امتلاك فكرة قابلة للنشر.

واستعرض نشأة السرد الخليجي وتحولاته وأبرز التحديات التي تواجهه في ظل تزايد الإنتاج الأدبي وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي متتبعا بداياته التاريخية وموضحا أن نشأة القصة والرواية ارتبطت بانتشار التعليم والبعثات الدراسية والتواصل مع المثقفين والمعلمين العرب إلى جانب الصحافة التي أتاحت نشر النصوص الأدبية وأسهمت في تشكيل وعي ثقافي جعل الأدب وسيلة لمناقشة قضايا المجتمع.

وأشار إلى أن الإنتاج الروائي الخليجي شهد توسعاً ملحوظاً منذ عام 2000، مستدركا بالقول إن كثرة الإصدارات تستدعي اهتماماً أكبر بقيمة الأعمال المنشورة ومدى قدرتها على تقديم معالجات جديدة لقضايا الهوية والاغتراب والعلاقات الإنسانية بدلاً من إعادة إنتاج موضوعات تناولتها الروايات الأولى.

وانتقد حسين، ما وصفه بـ"الجوع نحو الشهرة" لدى بعض الكتّاب مؤكداً أن معالجة القضايا الاجتماعية والتاريخية تتطلب ثقافة واسعة وفهماً عميقاً للشخصيات والبيئات التي تتناولها الرواية، محذرا من المجاملات النقدية التي تحجب مواطن الضعف في الأعمال الأدبية ومن تغليب بعض دور النشر العائد المادي على الجودة، مشدداً على أن النقد الحقيقي يستند إلى المعرفة والمناهج العلمية ويساعد الكاتب على تطوير تجربته.

وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي أشار إلى أن سهولة إنتاج النصوص باستخدام هذه التقنيات تثير تساؤلات حول أصالة الأعمال ومستوى المعرفة والجهد الإبداعي المبذول فيها خاصة عندما تصبح سرعة النشر والانتشار بديلاً عن تطوير المهارات الأدبية.

وأشاد فهد حسين، بتوجه عدد من الأعمال الروائية العُمانية إلى إعادة قراءة التاريخ المحلي من زوايا جديدة تستفيد من المعرفة التاريخية والبيئية والأنثروبولوجية، لافتاً إلى إسهام الكاتبات العُمانيات في تناول تاريخ المجتمع وتحولاته وقضايا المرأة والتعليم.

ودعا الروائيين الخليجيين إلى تطوير تقنياتهم الفنية ولا سيما بناء الزمن الروائي وتجاوز السرد الخطي الذي يكتفي بتتبع حياة الشخصية من بدايتها إلى نهايتها إلى جانب تقديم معالجات مبتكرة للفانتازيا والغرائبية وتوظيف السيرة الذاتية بعيداً عن المباشرة.

وأكد أن استعادة اهتمام القارئ بالأدب المحلي لا تتحقق بمجرد دعوته إلى قراءة إنتاج بلده بل بتقديم أعمال تستحق القراءة من حيث قيمتها الفنية والفكرية، مشدداً على أن مستقبل الرواية الخليجية يرتبط بقدرة كتّابها على الجمع بين سعة المعرفة وعمق الرؤية والتجديد في أدوات السرد.