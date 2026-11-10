2826 نقطة شحن في دبي.. "ديوا" تستعرض توسعات "الشاحن الأخضر" بمعرض المركبات الكهربائية

دبي في 10 نوفمبر / وام / ارتفع إجمالي نقاط شحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي إلى 2,826 نقطة شحن بنهاية الربع الثالث من عام 2026، متوزعة بين محطات مبادرة "الشاحن الأخضر" التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" عام 2015، والمحطات التي يديرها المشغلون المستقلون المرخصون من قبلها، وذلك تزامنا مع مشاركة الهيئة في الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "عالم المركبات الكهربائية"، المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحت شعار "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل" خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مواصلة الهيئة تطوير وتوسيع شبكة "الشاحن الأخضر" بالتوازي مع تمكين مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، موضحا أن الإطار التنظيمي لترخيص مشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية المستقلين يوفر بيئة واضحة ومحفزة للاستثمار تتيح للشركات المؤهلة إنشاء وتشغيل المحطات وفق المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة، بما يوسع نطاق الخدمات، ويعزز المنافسة والابتكار، ويوفر خيارات آمنة وموثوقة تواكب النمو المتسارع لأعداد المركبات الكهربائية في الدولة.

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تواصل، في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم جهود دبي لترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في التنقل الذكي والمستدام انسجاماً مع إستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، لافتا إلى أن المشاركة في الدورة الأولى للمعرض تسلط الضوء على المساعي المستمرة لتطوير بنية تحتية متقدمة وموثوقة، وتبني حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتتخطى توقعاتهم، وتشجع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وتستعرض الهيئة عبر منصتها رقم (B-09) في قاعة زعبيل 5 أحدث تقنيات وحلول شحن المركبات الكهربائية، وفي مقدمتها حلول الشحن فائق السرعة والشحن السريع التي ترفع كفاءة عمليات الشحن وتوفر خيارات متنوعة لمستخدمي المركبات الكهربائية، إلى جانب جهودها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق الشحن بدبي.