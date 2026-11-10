انطلاق «أوتوميكانيكا دبي» بمشاركة أكثر من 1300 شركة من 50 دولة

دبي في 10 نوفمبر/وام/ انطلقت اليوم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي فعاليات معرض «أوتوميكانيكا دبي 2026»، بمشاركة أكثر من 1300 شركة عارضة من أكثر من 50 دولة، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول في قطاع خدمات المركبات وقطع الغيار والصيانة، ومناقشة التحولات التي يشهدها القطاع مع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية والهجينة والمتصلة.

يستمر المعرض حتى 12 نوفمبر الجاري، ويضم 11 قسماً للمنتجات، بمشاركة شركات مصنعة وموردين وموزعين ومتخصصين في قطاع الورش ومشغلي أساطيل المركبات، وذلك للمرة الأولى في مركز دبي للمعارض بعد تنظيم 22 دورة في مركز دبي التجاري العالمي.

تنظم المعرض شركة «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي ووزارة الطاقة والبنية التحتية وجمارك دبي، فيما تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بصفتها الشريك الرسمي للوجهة.

وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن الاستثمارات طويلة الأمد التي خصصتها دولة الإمارات لتطوير شبكات النقل أسهمت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية الوطنية وجودة الحياة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في منصة «الابتكار من أجل التنقل»، ضمن فعاليات المعرض، التي تناول فيها دور السياسات والبنية التحتية والتعاون بين القطاعات في دعم التنقل المستدام وتعزيز الترابط الإقليمي.

وقال سعادته إن تطور تقنيات المركبات يتطلب مواصلة تطوير شبكات النقل وتبني رؤى جديدة لمستقبل التنقل، مشيراً إلى دور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في استباق التحديات وتعزيز الجاهزية وتحسين الكفاءة، بالتعاون مع الشركاء لبناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات.

ووفقاً لتوقعات شركة «غلاسكو للأبحاث والاستشارات»، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا 87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7%، مدفوعة بنمو أساطيل المركبات وتطور تقنيات الصيانة والتشخيص.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة عدد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع خدمات المركبات، من بينها «هيلّا» و«ميلي» و«هانون سيستمز»، إلى جانب المشاركة الأولى لدولتي أوزبكستان وسريلانكا.

وأكد كريس لي، مدير مجموعة معارض التنقل والخدمات اللوجستية في «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، أن تزايد أعداد المركبات واتساع أساطيلها وارتفاع متطلبات الإصلاح والصيانة يسهم في إيجاد فرص جديدة لقطاع خدمات المركبات في المنطقة، مشيراً إلى أهمية المعرض في ربط الشركات بالموردين الدوليين واستكشاف علاقات توريد جديدة.

وشهد اليوم الافتتاحي جلسة حوارية لسيباستيان ثرون، رائد الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمؤسس المشارك لكل من «جوجل إكس» و«يوداسيتي»، تناولت مستقبل المركبات الذكية والمتصلة والآمنة، إلى جانب مشاركة غونتر شتاينر، الرئيس التنفيذي لفريق «ريد بول كي تي إم تك ثري» والرئيس السابق لفريق «هاس» للفورمولا وان، في برنامج منصة «الابتكار من أجل التنقل».

وناقشت جلسات «ملتقى سوق خدمات المركبات» التحول نحو المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية لقطع الغيار، وسياسات التسعير وإدارة المخزون، في ظل نمو التجارة الإلكترونية لقطع غيار المركبات في دولة الإمارات، التي حققت إيرادات بلغت 112 مليون دولار خلال عام 2025، وفقاً لتقديرات شركة «إي سي دي بي» المتخصصة في معلومات الأسواق.

فيما تناولت فعاليات «الورشة الحديثة» متطلبات صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، ومعايرة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والتعامل مع المركبات المعتمدة على البرمجيات، في حين ناقشت جلسات أخرى الأطر التنظيمية للتنقل الذاتي عبر الحدود، بمشاركة ممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والاتحاد الدولي للنقل البري وعدد من الشركات المتخصصة.

ويواصل المعرض فعالياته حتى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة خبراء ومختصين في قطاع خدمات المركبات لمناقشة التقنيات والتوجهات المستقبلية في مجالات الصيانة والتنقل المستدام.