جامعة أم القيوين تناقش دور الاتصال المؤسسي في الجاهزية للأزمات وحماية الصحة العامة

أم القيوين في 10 نوفمبر / وام / ناقشت جامعة أم القيوين ودائرة بلدية أم القيوين دور الاتصال المؤسسي في رفع الجاهزية للأزمات، وتنسيق جهود الاستجابة بين الجهات المعنية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الصحة والسلامة العامة، وذلك خلال جلسة حوارية حملت عنوان "إستراتيجيات التواصل المؤسسي في الصحة والسلامة العامة أثناء الأزمات"، أقيمت بإشراف الدكتورة سهير فهد محمد ضمن مشروع تخرّج طلبة كلية الاتصال الجماهيري، وتضمنت دراسة تطبيقية لجهود البلدية في إعداد الرسائل التوعوية وتوظيف القنوات الإعلامية الرقمية.

وأكد الدكتور هاني عبد الرحمن بكر، نائب مدير جامعة أم القيوين، أهمية الشراكات مع المؤسسات الحكومية لربط مشاريع التخرّج باحتياجات المجتمع وتمكين الطلبة من دراسة التجارب الميدانية وتقديم مقترحات بحثية عملية لدعم الصحة والسلامة العامة، فيما أشار الأستاذ الدكتور هيثم عبد الرحمن السامرائي، عميد كلية الاتصال الجماهيري، إلى دور المشاريع التطبيقية في صقل مهارات الطلبة وتوظيف معارفهم الأكاديمية مهنياً.

وشهدت الجلسة مشاركة مختصين من قسم الصحة والسلامة العامة في البلدية؛ حيث استعرض خلفان سالم بن حسين إستراتيجيات التواصل المؤسسي وأساليب صياغة الرسائل التوعوية بأمثلة واقعية، وتناول مجدي الشبراوي آليات التنسيق المشترك والقنوات الرقمية المعتمدة، بينما بحث أيمن عمر عبد الرحمن تحديات التخطيط للأزمات وتطوير خطط الاستجابة استناداً إلى التجارب السابقة، واختتم اللقاء بنقاش مفتوح بين الطلبة والمختصين حول الاستفادة من تجربة البلدية في إدارة الأزمات.