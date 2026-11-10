مهرجان كلباء الرياضي يواصل فعالياته وسط أجواء مميزة  

كلباء في 10 نوفمبر /وام/ واصل مهرجان كلباء الرياضي الأول فعاليات يومه الرابع تحت شعار " عش المنافسة..واستمتع بالتجربة" ،تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي ، نائب حاكم الشارقة.

تضمنت الفعاليات مسابقات رياضية وفعاليات مصاحبة وسط أجواء مميزة تسود المهرجان الذي يشتمل على 9 ألعاب رياضية ونشاطين مجتمعيين ويحظى بإقبال كبير في درة الساحل الشرقي.

حضر جانبا من فعاليات اليوم الرابع سعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي يرافقه أعضاء مجلس الإدارة سعادة الدكتور سيف أحمد الزعابي رئيس اللجنة المنظمة وسعادة المهندس عادل صالح الحمادي وسعادة راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي وعبد الرحمن الدرمكي مدير المهرجان .

وفي مسابقة كرة القدم وضمن فرق المجموعة الثالثة نجح فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في تحقيق الفوز على أياكس بنتيجة 6/2 ، وتألق سعود خليل بتسجيل سوبر هاتريك لفريقه بجانب راشد هزيم ومحمد جاسم فيما سجل هدفى أياكس كل من فهد خميس وإسلام محمد .

وضمن مباريات المجموعة الرابعة حقق فريق بلدية كلباء الفوز على نوفمبر بنتيجة 3/1 وسجل له كل من طلال درويش وحمد بن سعيد و فهد جمعة وسجل للخاسر عمر محمد.

وفي مسابقة كرة الطائرة المجتمعية نجح فريق (إم آي اتش) في تحقيق فوز صعب على هيئة الشارقة للدفاع المدني بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

فيما حقق فريق البركان فوزا قويا على فريق يو اي ايه إكس بثلاثة أشواط دون رد .

وتم تكريم الفائزين في عدد من التحديات ضمن برنامج المهرجان في حين تم تنظيم فقرات استعراضية للطالبات على المسرح الرئيسي نالت إستحسان الحاضرين.

وتتضمن الفعاليات أيضا بطولة الإيرسوفت بدور المجموعات وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 12 فريقا و 72 لاعبا .

وتتواصل مباريات كرة القدم وكرة الطائرة المجتمعية لتحديد المتأهلين للأدوار التالية فيما تقام أيضا مباريات الألعاب الإلكترونية " بلاي ستيشن" لفئة الزوجي إلى جانب مسابقات تحديات المدارس علاوة على "فقرات واستعراضات" على المسرح الرئيسي وفقرة "أبطال الساحة" لتقديم أسئلة وجوائز للجمهور وألعاب التلي ماتش في منطقة التحديات .