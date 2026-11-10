شركة إماراتية تعرض تقنيات شحن متطورة لمستخدمي المركبات الكهربائية

دبي في 10 نوفمبر /وام/ تواصل الشركات الإماراتية المتخصصة في قطاع السيارات الكهربائية تعزيز حضورها في المعارض المتخصصة، واستعراض أحدث منتجاتها وحلولها التقنية، بما يواكب النمو المتسارع في استخدام المركبات الكهربائية، ويسهم في تطوير الخدمات المساندة لمنظومة التنقل المستدام، وتلبية احتياجات ملاك هذه المركبات في دولة الإمارات.

وقال محمد الشيزاوي، المدير التنفيذي لشركة "إي في ديستينيشن" الإماراتية، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مشاركة الشركة في معرض السيارات الكهربائية تأتي بهدف التعريف بمنتجاتها وخدماتها المتخصصة، والتواصل المباشر مع الجمهور والتعرف على احتياجات المستخدمين، إلى جانب استكشاف فرص التعاون وبناء شراكات جديدة تدعم خطط الشركة للتوسع والنمو.

وأضاف أن الشركة تأسست في دبي عام 2023، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى توفير حلول متكاملة لملاك السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن اسمها يعني "وجهة السيارات الكهربائية"، ويعكس تطلعها إلى أن تكون وجهة موثوقة تجمع المنتجات والمستلزمات التي يحتاج إليها المستخدمون في مكان واحد.

وأوضح أن الشركة توفر شواحن السيارات الكهربائية بأنواعها وقدراتها المختلفة، إلى جانب محولات الشحن والوصلات والكوابل والقطع الاستهلاكية والإكسسوارات المتخصصة، مع الحرص على توفير خيارات تتناسب مع السيارات الأمريكية والأوروبية والصينية، ومراعاة اختلاف أنظمة الشحن والمواصفات التقنية لكل مركبة.

وأكد أن جودة المنتجات وموثوقيتها تمثلان أولوية أساسية للشركة، التي تحرص على تقديم مستلزمات مدعومة بالضمان وبأسعار تنافسية، إلى جانب خدمات ما بعد البيع، لافتاً إلى أن العلاقة مع العملاء لا تنتهي بإتمام عملية الشراء، بل تستمر من خلال المتابعة وتقديم الدعم والإرشادات اللازمة.

وأشار إلى أن مشاركة الشركة في المعرض تتيح التعرف على أحدث التطورات في تقنيات الشحن، وتبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة، والاطلاع على توجهات المستهلكين، بما يساعد على تطوير المنتجات والخدمات ومواكبة متطلبات السوق.

وذكر أن الشركة تعتمد على متجرها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لتسهيل وصول العملاء إلى منتجاتها، والتعريف بمواصفاتها، وتوفير تجربة شراء مرنة تتيح التواصل المباشر والحصول على المعلومات المتعلقة باختيار المستلزمات المناسبة.

وأفاد بأن الخطط المستقبلية للشركة تركز على توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها داخل دولة الإمارات والأسواق الإقليمية، وتعزيز حضورها في قطاع مستلزمات السيارات الكهربائية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو المتواصل لهذا القطاع.