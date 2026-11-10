نخيل" تكشف عن مشروع "بالم سبرينغز" السكني بمساحة 3.8 مليون متر مربع في جنوب دبي

دبي في 10 نوفمبر / وام / كشفت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن مشروعها السكني الجديد "بالم سبرينغز" على مساحة 3.8 مليون متر مربع بجوار "نخلة جبل علي" في جنوب دبي، ليستوعب نحو 50 ألف نسمة ضمن مخطط رئيسي يضم 15 حيا سكنيا، محققا الاعتماد الأولي لشهادة "LEED" البلاتينية للمجمعات السكنية بوصفه أول مجمع للشركة ينال هذا الإنجاز عبر حلول متطورة لإدارة المياه والطاقة والنفايات وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات"، أن المشروع يعكس الثقة طويلة الأمد في منطقة جنوب دبي ودورها في مستقبل المدينة، ويركز على دمج الوحدات السكنية بالبنية التحتية الداعمة منذ المراحل الأولى للتطوير لمواكبة النمو العمراني المستقبلي للإمارة وتعزيز القيمة المستدامة، مستفيدا من موقعه المرتبط بشارع الشيخ زايد وقربه من التوسعات الاقتصادية في مطار آل مكتوم الدولي ومدينة إكسبو دبي.

ويضم المشروع مزيجا من الفلل ومنازل "التاون هاوس" والشقق السكنية، إلى جانب مدرستين ومستشفى وستة مساجد، ونادٍ ريفي وآخر رياضي، ووجهات تسوق ومرافق ثقافية وترفيهية، فضلاً عن 593 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة والحدائق وممرات مظللة تراعي الظروف المناخية، وأكثر من 35 كيلومتراً من مسارات المشي والجري والدراجات التي تربط الأحياء بالمرافق الخدمية والتجارية.