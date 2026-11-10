ناشرون بمعرض الشارقة للكتاب يرصدون الاختلافات بين الأجيال بمجال القراء

الشارقة في 10 نوفمبر/وام/ قال ناشرون مشاركون في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 إن اهتمامات القراء من جيل "زد" تختلف عن اهتمامات الأجيال السابقة إذ يزداد انجذاب الشباب إلى الروايات التي تتناول الغموض والجريمة والتشويق والمانغا والقصص المصورة والشخصيات المعروفة، مقارنة باهتمام الأجيال السابقة بالكتب الواقعية والتجارب التي تقدم دروساً مباشرة.

غير أن الناشرين يرون أن هذه الميول لا تعني أن قراء الجيل الجديد يتشاركون الاهتمامات نفسها فقد أظهرت آراء طلبة زاروا الدورة الـ45 من المعرض تنوعاً في اختياراتهم بين الروايات والمانغا والأنمي من جهة وكتب التاريخ والعلوم الدينية والألغاز والتنمية الذاتية من جهة أخرى بما يعكس اختلاف دوافع القراءة واهتمامات الشباب حتى داخل الجيل الواحد.

ورأت عائشة مرعي مسؤولة النشر في دار شغف أن اختيارات جيل Z تتأثر بالشخصيات المشهورة والمؤثرين والموضوعات القريبة من اهتمامات الشباب وتجاربهم مشيرة إلى أن الروايات تحظى بإقبال أكبر من الكتب غير الروائية.

وأوضحت أن الجرائم والغموض والتشويق والقضايا النفسية والاجتماعية وأدب الخيال من أبرز الموضوعات التي تجذب القراء اليافعين مقارنة بالأجيال السابقة التي كانت بحسب ملاحظتها تميل بصورة أكبر إلى الكتب الواقعية والتجارب التي تقدم عبراً مباشرة.

وتظهر هذه الميول في اختيارات عدد من الطلبة زوار المعرض إذ قال يوسف يوسف إنه يفضل المانغا والأنمي والقصص المصورة لما تتضمنه من أحداث متتابعة وحركة وتشويق مشيراً إلى أنه قرأ أيضاً روايات أعجبته، ما جعله منفتحاً على هذا النوع الأدبي.

واتفق معه فارس أحمد الذي ينجذب إلى المانغا والأنمي والكتب المصورة بسبب المغامرات والأحداث المشوقة مع إبداء اهتمامه ببعض الروايات التي سبق له قراءتها.

أما محمد عبد الله إسحاق الذي لا يعد نفسه قارئاً منتظماً فيجد في كتب الألغاز والألعاب الذهنية ما يحفزه على التفكير إلى جانب اهتمامه بالمانغا والقصص المصورة والكتب التحفيزية التي تتناول تطوير الذات والاستعداد للمستقبل.

و في المقابل كشفت اختيارات طلبة آخرين أن الاهتمام بالمعرفة والتاريخ لا يزال حاضراً لدى الجيل الجديد حيث قال محمد هاني الطالب في الصف الثاني عشر إن قراءاته تتركز على العلوم الإسلامية والشرعية والفقهية إلى جانب اهتمامه بالقصص والأدب والشعر والنثر والعلوم.

أما أحمد طه حسين الطالب في الصف الثاني عشر أيضاً فيفضل الكتب التاريخية لا سيما تلك التي تتناول تاريخ الدول والحضارات إلى جانب الكتب الرياضية ويشاركه أحمد خالد محمد الاهتمام بالتاريخ مع تركيز خاص على الحضارة المصرية القديمة والأسرار المرتبطة بالأهرامات.

من جهة أخرى يفضل عمر أحمد علي الروايات العاطفية وأعمال الإثارة والتشويق الموجهة لليافعين ويحرص على اكتشاف روايات لا تحظى بالشهرة نفسها التي تتمتع بها العناوين الأكثر تداولاً.

وتكشف هذه الاختيارات أن القراء الشباب لا يتجهون جميعاً نحو نوع واحد من الكتب بل تتوزع اهتماماتهم بين الأعمال المصورة والروايات والموضوعات التاريخية والدينية والمعرفية.

ولا يقتصر التباين على القراء اليافعين إذ ترصد فايزة تيماريا مسؤولة المبيعات في مكتبة جاشنمال الإماراتية اختلافاً في اهتمامات الأطفال مشيرة إلى إقبال الذكور على الكتب الرياضية خاصة تلك التي تتناول نجوم كرة القدم مثل ليونيل ميسي فيما تنجذب بعض الفتيات إلى الكتب المرتبطة بالشخصيات والبرامج الكرتونية .

من جانبه أكد محمد عبد الهادي مرتجى مسؤول جناح دار ذات السلاسل الكويتية أهمية تشجيع الأطفال على القراءة منذ الصغر مشيراً إلى تركيز الدار على الكتب التي تساعدهم على فهم مشاعرهم وتنمية شخصياتهم والتعامل مع الخجل والغضب ومراعاة الآخرين.