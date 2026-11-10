"صحة" التابعة لـ"بيورهيلث" تحصل على اعتماد دولي لـ12 برنامج إقامة طبية في أبوظبي

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ حصل 12 برنامج إقامة طبية جديداً ضمن منشآت "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، على اعتماد الكلية الملكية الكندية الدولية، تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي، ليرتفع إجمالي برامج الإقامة الطبية المعتمدة دولياً إلى 15 برنامجاً، يستفيد منها حالياً 193 طبيباً مقيماً في ثلاث منشآت صحية بالإمارة.

وتشمل البرامج المعتمدة تخصصات طب الطوارئ، والطب الباطني، وطب الأطفال، والتخدير، والطب النفسي، والأشعة، والأمراض الجلدية، وطب الأعصاب للبالغين، وتُنفذ عبر مدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة، ومدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية – صحة، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

ويأتي اعتماد البرامج الجديدة ضمن جهود تطوير التعليم الطبي للدراسات العليا في أبوظبي، وتوفير مسارات تدريب تخصصية وفق معايير دولية، بما يسهم في تأهيل الكوادر الطبية وتعزيز القدرات السريرية المحلية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الرعاية الصحية.

ويشمل اعتماد الكلية الملكية الكندية الدولية التحقق من استيفاء البرامج لمتطلبات التعليم الطبي بعد التخرج، بما في ذلك أنظمة تقييم الأطباء المقيمين، وآليات تقديم الملاحظات البنّاءة، وجودة الإشراف الأكاديمي، وشمولية التدريب السريري.

وأسهمت إجراءات الاعتماد في تطوير الهياكل التنظيمية للبرامج وآليات تقييم أداء الأطباء المقيمين، وتوحيد معايير متابعة تقدمهم خلال مراحل التدريب التخصصي، بما يعزز موضوعية التقييم وموثوقيته، ويوفر بيئات تعليمية منظمة تضمن اتساق جودة التدريب وفق المعايير الدولية.

ومن المتوقع أن يسهم توسيع برامج الإقامة الطبية، على المدى الطويل، في تطوير القدرات التخصصية للقطاع الصحي، ودعم تقديم الرعاية القائمة على الأدلة العلمية، بما يشمل طب الطوارئ ورعاية الحالات الحادة، وإدارة الأمراض المزمنة، وطب الأطفال، والرعاية المحيطة بالعمليات الجراحية، والصحة النفسية والعصبية.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن توسيع نطاق برامج التدريب التخصصي المعتمدة دولياً يهدف إلى تمكين الكوادر الطبية من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة تطور المنظومة الصحية، من خلال توفير بيئة تعليمية تتيح للأطباء مواصلة تطوير خبراتهم المهنية وتقديم الرعاية وفق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في التعليم الطبي يسهم في تطوير الخبرات الطبية وتعزيز جودة المنظومة الصحية ومرونتها واستدامتها على المدى الطويل، بما يلبي احتياجات المجتمع.

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "صحة"، إن اعتماد 12 برنامجاً جديداً للإقامة الطبية يعكس التزام المجموعة بتطوير الكفاءات الطبية من خلال توفير بيئات تدريبية تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة السريرية، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد البرامج المعتمدة إلى 15 برنامجاً، يستفيد منها 193 طبيباً مقيماً، يسهم في توسيع نطاق التدريب التخصصي وإعداد الكوادر الطبية اللازمة لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، وتعزيز حضور الإمارة في مجال التعليم الطبي العالي وفق المعايير الدولية.

من جانبه، قال كريغ سيبيتيللي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الكلية الملكية الكندية الدولية، إن الاعتمادات الجديدة تؤكد استيفاء برامج الإقامة الطبية للمعايير المعتمدة للتعليم الطبي بعد التخرج، بما يشمل بيئة التعلم والحوكمة والدعم المقدم لأعضاء الهيئة التدريسية والبنية التحتية التعليمية، مشيراً إلى أن هذه المعايير تسهم في استدامة التدريب التخصصي وتعكس تطور منظومة التعليم الطبي في أبوظبي من حيث جودة البرامج والكفاءة المهنية وآليات التحسين المستمر.

ويستند اعتماد البرامج إلى مذكرة تفاهم وقعتها دائرة الصحة – أبوظبي مع الكلية الملكية الكندية الدولية عام 2022، بهدف إتاحة برامج تدريبية معتمدة دولياً للأطباء المتدربين في الإمارة، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التعليم الطبي للدراسات العليا.

وكانت ثلاثة برامج إقامة طبية قد حصلت على الاعتماد الدولي خلال عامي 2023 و2024، فيما تواصل الدفعات الأولى من الأطباء تدريبها ضمن برامج تتراوح مدتها بين أربع وخمس سنوات، ومن المتوقع تخريج أولى الدفعات بحلول نهاية عام 2028، وفق المدة المحددة لكل برنامج.