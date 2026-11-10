"بلو روم" الأسترالية تستعرض نظام محاكاة يعتمد على تقنية الواقع المختلط بالكونجرس العالمي للطب العسكري

أبوظبي في 10 نوفمبر/وام/ استعرضت شركة "بلو روم سيميوليشنز - BlueRoom Simulations" الأسترالية، خلال مشاركتها في فعاليات "الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري"، نظام محاكاة يعتمد على تقنية الواقع المختلط، يتيح تدريب الكوادر الطبية والعسكرية على الإجراءات الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة ضمن بيئات افتراضية تحاكي ظروفاً واقعية يصعب الوصول إليها أو تتطلب تكاليف وتجهيزات مرتفعة.

وقال ديل لينيجر، المدير التكنولوجي التنفيذي للشركة، في تصريح لـ"وام"، إن النظام يتيح تدريب المتخصصين في بيئات متنوعة تشمل مواقع الرعاية الطبية التكتيكية للمصابين في القتال (TCCC)، والطائرات والمروحيات وسيارات الإسعاف، والبيئات الحضرية والريفية والطرق السريعة ومركبات الطرق، بما يوفر محاكاة لسيناريوهات يصعب تنفيذها في المواقع الفعلية بسبب التكلفة أو المخاطر.

وأوضح أن تقنية الواقع المختلط تجمع بين البيئة الحقيقية والعناصر الافتراضية، وتتيح استخدام اليدين والمعدات والأدوات الطبية الفعلية داخل المحاكاة، خلافاً لأنظمة الواقع الافتراضي التقليدية التي تعتمد على وحدات التحكم، ما يسمح بالتدريب على إجراءات تتطلب مهارات يدوية دقيقة، مثل تركيب القنيات والمحاليل الوريدية، وإدخال أنابيب التنفس والأنابيب الصدرية، وفرز المرضى وتحديد أولويات العلاج.

وأضاف أن النظام يدعم تدريب المسعفين العسكريين على تأمين المواقع وتطبيق العاصبة للسيطرة على النزيف، إلى جانب تدريب الأطباء على التدخلات الجراحية خلال عمليات الإخلاء الطبي على متن المركبات والطائرات.

وأشار إلى أن نظام "التحكم في المهمة" يتيح للمدرب إدارة التجربة ومراقبتها في الوقت الفعلي، من خلال ضبط مستوى عدوانية المهاجم، وإنشاء مركبات مستهدفة، وتغيير الحالة الصحية للمريض عبر جهاز المراقبة الافتراضي، فضلاً عن تعديل البيئة وتفعيل أحداث وسيناريوهات تدريبية محددة.

ولفت إلى إمكانية إعادة تشكيل النظام خلال دقائق للانتقال بين مختلف بيئات التدريب، مع السماح بإدخال المعدات الطبية الحقيقية والإجراءات الجديدة واستخدام الزي الرسمي والتجهيزات الخاصة بالجهات المشاركة، دون الحاجة إلى تطوير برمجيات مخصصة لكل تطبيق.

وفي مجال المؤشرات الحيوية، أوضح أن الشركة تتعاون مع "سامسونج - Samsung" للاستفادة من بيانات الأجهزة القابلة للارتداء ومتابعة الاستجابات الفسيولوجية للمتدربين، بما فيها مستويات التوتر، في الوقت الفعلي، بما يساعد المدربين على ضبط السيناريوهات وتكييف الملاحظات وفقاً لأداء المتدرب تحت الضغط.

وأضاف أن النظام يوفر أدوات لتقييم الأداء واستخلاص المعلومات، تتيح للمدرب التواصل مع المتدرب وتقديم الملاحظات خلال التدريب عبر نظام اتصالات لاسلكي ثنائي الاتجاه، ثم مراجعة تسلسل الأحداث وتسجيلات الفيديو والمؤشرات الحيوية ومستويات التوتر بعد انتهاء التجربة، مع إمكانية تصدير نتائج التقييم بصيغة PDF للمقارنة المعيارية من قبل المتدربين والمؤسسات التعليمية، أو مشاركتها عبر واجهة "xAPI".