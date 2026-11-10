مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يطلق برنامجاً وطنياً لتمكين المواهب

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ أطلق مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة اليوم "برنامج تمكين المواهب في البحث والتطوير"، وهو مبادرة وطنية تهدف إلى تسريع بناء الكفاءات في قطاع البحث والتطوير في دولة الإمارات وترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً حاضناً للمواهب العلمية المتميزة عالمياً.

ويستهدف البرنامج الطلبة والخريجين والباحثين في بدايات مسيرتهم المهنية، ويجمع ضمن إطار واحد فرصاً متنوعة تشمل التعليم والتدريب والإرشاد والمسابقات والفرص المهنية في مجال البحث العلمي.

وسيتمكن المشاركون من الاستفادة من مبادرات تمتد عبر 6 مراحل من تطورهم الأكاديمي والمهني، بما يهيئ أمامهم مسارات أوضح للانتقال إلى فرص العمل في مجالات البحث والابتكار.

وقال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في القدرات التي تحتاج إليها لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، من طلبة المدارس إلى الباحثين في مرحلة الدكتوراه، لافتا إلى أن برنامج تمكين المواهب في البحث والتطوير سيسهم في تزويد أجيال من الباحثين داخل الإمارات بالمهارات والفرص والخبرات اللازمة للإسهام في رسم مستقبل الإمارات وتعزيز قدرتهم على المنافسة عالمياً.

ويشكل مرصد المواهب ركناً رئيسياً في البرنامج؛ إذ يمثل قاعدة بيانات وطنية تهدف إلى تحديد أبرز المواهب الواعدة في مجال البحث والتطوير في دولة الإمارات ومتابعة مسارات تطورها، بما يتيح تقديم دعم وفرص أكثر دقة.

وسيتمكن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والجهات التابعة له، من خلال مشاركة الطلبة في التحديات والبرامج التدريبية والتقييمات، من تكوين صورة أوضح عن اهتماماتهم والقدرات التي تتطور لديهم بمرور الوقت.

وستتيح هذه المعلومات للمجلس تقديم دعم وفرص مخصصة بصورة استباقية في مختلف مراحل الرحلة التعليمية للمشاركين، وصولاً إلى بدايات مسيرتهم المهنية.

ويتوقع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة أن يضم مرصد المواهب أكثر من 20 ألف سجل بحلول عام 2030.

من جانبها، قالت الدكتورة مي المنصوري، مدير تمكين المواهب البحثية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن ما يوفره البرنامج يشكل البنية التي تمكّن من اكتشاف هذه المواهب في سن مبكرة ومتابعة تطورها وتوفير أهداف وفرص مناسبة لها في كل مرحلة، إلى جانب ضمان جاهزية قطاع البحث لاستقطابها عندما تصبح مستعدة للانطلاق في مسيرتها المهنية.

ويضم البرنامج 11 مبادرة تغطي 6 مراحل من المسيرة التعليمية والمهنية للمشاركين، من بينها برنامج مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة للمدارس، الذي يمتد على مدار عام كامل ويعرّف الطلبة في مدارس دولة الإمارات بأساسيات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مراكز مجتمعية توفر للأطفال والشباب تجارب عملية في مجالات البحث والتطوير.

ويوفر البرنامج، للطلبة الذين يظهرون قدرات واعدة للتميز في هذا المجال، مجموعة من التقييمات والمسابقات وفرص تطوير المهارات، المصممة لتعزيز قدراتهم في الذكاء الاصطناعي المادي واستكشاف الفضاء. ومع تقدم المشاركين إلى المراحل الأخيرة من تعليمهم النظامي، ستتاح لهم فرص للحصول على منح دراسية وتدريب مهني وفرص التدريب في القطاع الصناعي داخل دولة الإمارات وخارجها.