هيئة أبوظبي للتراث تعلن قائمة العشرين في "أمير الشعراء"

أبوظبي في 10 نوفمبر / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للتراث أسماء الشاعرات والشعراء العشرين المتأهلين إلى مرحلة التنافس في حلقات البث المباشر من الموسم الثاني عشر لبرنامج "أمير الشعراء"، المقرر انطلاق أولى حلقاتها في التاسعة من مساء غد الأربعاء 11 نوفمبر عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة"، وذلك خلال حفل إعلامي أقيم مساء أمس بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات وكلمة ترحيبية تلتها كلمتا الهيئة وإدارة البرنامج، بحضور سعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام الهيئة بالإنابة، وسعادة الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث في الهيئة، وأعضاء لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية والشعراء المتأهلين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية.

وضمّت قائمة العشرين المتأهلين للموسم الثاني عشر كلا من: محمود محمد الفهدي من دولة الإمارات، وأحلام بناوي وفاطمة حيدر العطا الله ومحمد هاشم ميسّر من سوريا، وأحمد عبدالغني وسيد عبدالرازق وشمس المولى من مصر، وأحمد البشير من السودان، وباسلة موسى زعيتر من لبنان، وحسام شديفات من الأردن، وطيبة جليل من العراق، وعادل لطفي وعمر الأزمي من المغرب، وعارف سلمان من البحرين، وعلي اندو من غامبيا، وعلي بن أحمد بالبيد من السعودية، وعلي مي من فلسطين، ومحمد المعشري من سلطنة عُمان، ومحمدن عبدالرحمن مولود من موريتانيا، وناصر كَبَر من نيجيريا.

وهنّأ سعادة عبيد خلفان المزروعي الشعراء المتأهلين، مؤكدا أن العناية بالشعر والشعراء تمثل امتدادا للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، ويتواصل بدعم قيادة الدولة الرشيدة، موضحا أن الهيئة تعمل على توثيق الشعر ودراسته بوصفه سجلاً لقيم المجتمع وتجاربه، وتدعم المواهب بما ينسجم مع إستراتيجية أبوظبي الثقافية في صون الموروث ورعاية الإبداع.

وأشار المزروعي إلى أن الشعر جزء أصيل من الهوية الثقافية لدولة الإمارات، وأن رعايته تسهم في صون الهوية الوطنية وتعزيز مكانة اللغة العربية، لافتا إلى إتاحة برنامج "أمير الشعراء" على مدى أحد عشر موسماً لشعراء الفصحى من دول عربية وغير عربية الالتقاء في أبوظبي وتقديم تجاربهم لجمهور أوسع، وأبدى تطلعه لأن يمتد أثر هذه المشاركة إلى مسيرة الشعراء بعد انتهاء المنافسات وتحفيز الأجيال المقبلة على الإبداع الشعري.

واستعرض سعادة الدكتور سلطان العميمي مراحل الاختيار، مبينا أن الموسم الثاني عشر استقبل أكثر من 1600 مشاركة من 38 دولة، بينها 270 مشاركة لشاعرات، وأجرت لجنة التحكيم عقب فرز النصوص وتقييمها 144 مقابلة على مدى ثلاثة أيام مع شعراء وشاعرات من 20 دولة مع إتاحة المشاركة عن بُعد لمن تعذّر حضورهم إلى مسرح شاطئ الراحة، حيث أجازت اللجنة 97 مشاركاً، منهم 70 بالإجماع و27 بالأغلبية، ثم اختارت 40 شاعراً وشاعرة لخوض اختبارات إضافية شهدت إدخال اختبارات تحريرية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة إلى جانب الارتجال الشعري وصولاً إلى قائمة العشرين، وكشف خلال المؤتمر الصحفي في ختام الحفل عن أن آلية المرحلة الأولى من الحلقات المباشرة تتيح للجنة التحكيم تأهيل شاعر واحد أو شاعرين للمرحلة التالية، مع وجود مستجدات في المرحلة الثانية ستُعلن في حينها.

ورحب العميمي بانضمام الدكتور سعد الدين كليب إلى لجنة التحكيم في الموسم الحالي بجانب الدكتور علي بن تميم والدكتور محمد حجّو، موجها الشكر للدكتور محمد أبو الفضل بدران والدكتور عماد خلف على إسهامهما في اللجنة الاستشارية، ومستذكرا إسهامات النقاد الراحلين عبدالملك مرتاض وصلاح فضل ووهب رومية في تحكيم البرنامج.

وأوضح العميمي أن لجان التحكيم قابلت منذ انطلاق البرنامج عام 2007 أكثر من ثلاثة آلاف شاعر، وقرأت وقيّمت أكثر من 37 ألف قصيدة شملت نصوص الفرز والمقابلات والمنافسات لمتقدمين من 53 جنسية، بينها 33 جنسية غير عربية، فيما تجاوزت مشاهدات محتوى حسابات البرنامج على منصات التواصل الاجتماعي في الموسم الحادي عشر 116 مليون مشاهدة بأكثر من 1.5 مليون رد تفاعلي، وامتد أثر المسابقة لإصدار أكاديمية الشعر نحو 80 إصداراً متصلاً بها، منها أكثر من 60 مجموعة شعرية للمشاركين و11 ديواناً لتوثيق قصائد المواسم السابقة، مع فوز ثلاثة دواوين لشعراء البرنامج بجوائز أدبية.