شرطة دبي تُشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للمركبات الكهربائية

دبي في 10 نوفمبر /وام/ استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم، عدداً من مركباتها التخصصية خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام، بهدف تعريف الزوار بتطبيقات المركبات الكهربائية والأنظمة ذاتية التشغيل في العمل الشرطي، وإبراز دورها في دعم التوجهات نحو التحول المستدام، من خلال الدمج بين العمليات الأمنية والاستدامة البيئية لتعزيز الأمن والسلامة في الإمارة.

وتشارك الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ممثلة بإدارة المعرفة والابتكار والتطوير، بمركبتين ذاتيتي القيادة، فيما تشارك الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية، بدورية "مرسيدس-بنز EQS 580" الكهربائية.

وأكد العميد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، أن مشاركة الإدارة في المعرض تأتي في إطار توجهات شرطة دبي لتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الأمن والسلامة، وتطوير قدرات الفرق الشرطية على أداء مهامها في البيئات الميدانية المختلفة.

وأشار إلى أن تطوير الحلول التقنية ينطلق من احتياجات العمل الشرطي الهادفة إلى رفع الجاهزية وتحسين كفاءة العمليات الميدانية ودعم سرعة الاستجابة.

وأوضح أن إدارة المعرفة والابتكار والتطوير تستعرض أمام الزوار مركبتين، الأولى الدورية الروبوتية ذاتية القيادة "DPR 02"، التي تجسد جيلاً جديداً من التقنيات الشرطية المتقدمة، وتتصل مباشرة بغرف العمليات لتوفير استجابة أسرع وتحكم أدق في مختلف المواقف الميدانية.

وأضاف أن الدورية تتميز بدقة التصميم والجاهزية العالية، والقدرة على العمل المتواصل بكفاءة، بما يعزز قدرات الدوريات الذكية ويوفر تغطية ميدانية شاملة تدعم رجال الأمن في اتخاذ القرارات السريعة استناداً إلى البيانات التي تجمعها.

وأشار إلى أن الدورية مخصصة للعمل في المناطق والأحياء السكنية والشوارع الضيقة، وتتميز بكاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة وأنظمة استشعار متقدمة، إلى جانب قدرتها على الدوران والمناورة في البيئات الحضرية والطرق المفتوحة، بما يتناسب مع مهام المراقبة والاستجابة السريعة.

وأوضح أن المركبة الثانية "DPR1.5" عبارة عن روبوت أرضي هجين ذاتي التشغيل، صُمم لتنفيذ مهام أمنية في المناطق الوعرة، ودعم العمليات الأمنية ومراقبة البنية التحتية وتحليل البيانات والربط مع أنظمة القيادة والسيطرة.

وأضاف أن المركبة مخصصة للعمل في المواقع التي تتطلب ظروفها الميدانية تشغيلاً متواصلاً، والقدرة على التنقل في التضاريس الصعبة، مع ضمان موثوقية الأداء.

من جانبه، أكد العقيد محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن مشاركة الإدارة في المعرض تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تطوير خدماتها الأمنية والسياحية بما يواكب نمو القطاع السياحي في الإمارة.

وأشار إلى أن تعزيز الأمن في الوجهات السياحية وتيسير حصول الزوار على الخدمات الشرطية يسهمان في ترسيخ شعورهم بالأمان، ويدعمان مكانة دبي وجهة سياحية عالمية آمنة.

وأوضح أن الإدارة تستعرض خلال مشاركتها دورية "مرسيدس-بنز EQS 580" الكهربائية، التي تُستخدم لدعم جهود شرطة دبي في تعزيز وجودها الميداني في مواقع الفعاليات والمناطق السياحية الحيوية، والتواصل المباشر مع السياح والزوار وتقديم المساعدة لهم، بما يسهم في توفير بيئة سياحية آمنة ومرحبة في الإمارة.

وتنتمي الدورية إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وهي مزودة بنظام الدفع الرباعي الكهربائي "4MATIC"، وتبلغ قوتها 544 حصاناً، ويصل عزم دورانها إلى 858 نيوتن متر، فيما تتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة.