تنمية المجتمع - أبوظبي تطلق الحزمة الثانية من برنامج "نمو الأسرة الإماراتية"

أبوظبي في 10 نوفمبر / وام / أطلقت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي الحزمة الثانية من برنامج نمو الأسرة الإماراتية "نمو" التي اعتمدها المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

يكتسب هذا الإطلاق أهمية خاصة لتزامنه مع "عام الأسرة"، بما يجسّد مكانة الأسرة في مقدمة أولويات أبوظبي التنموية، ويحوّل مستهدفات هذا العام إلى مبادرات تلامس حياة الأفراد، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الأسرة القوية هي أساس المجتمع المزدهر.

يأتي إطلاق الحزمة الثانية بعد مرور عامين على بدء رحلة البرنامج وتقديم خدمات حزمته الأولى في عام 2024، ليشكّل انتقالاً إلى مرحلة أوسع تواكب احتياجات المواطنين منذ الاستعداد للزواج، مروراً بتأسيس الأسرة والإنجاب، وصولاً إلى استقرارها وازدهارها.

تتضمن الحزمة الثانية من برنامج نمو، مبادرات تدعم استقرار الأسرة الإماراتية ونموها، تشمل؛ برنامج "غرس" والذي يهدف إلى بناء وصقل الشخصية منذ مراحل عمرية مبكرة، عبر غرس القيم والمهارات والوعي اللازم لتكوين أسر إماراتية مستقرة في المستقبل، وبرنامج "عزوتنا" وهو منظومة امتيازات حصرية يتم تقديمها للأسر الإماراتية الكبيرة "من خمسة أبناء وأكثر".

وتضم الحزمة الثانية أيضا، تطوير مجموعة من الخدمات القائمة، تشمل التوسع في خدمة الزيارات المنزلية للوالدين، لتشمل المواليد كلهم وليس فقط أول مولود كما كانت تُقّدم في السابق إضافة إلى تحديث خدمة المساعدة الإيجارية للمتزوجين الجدد، بما يسهم في تعزيز استقرار الشباب المتزوجين حديثاً وتخفيف الأعباء عنهم، وبما يواكب متغيرات السوق العقاري.

وإيماناً بأهمية تكامل أدوار المجتمع بمختلف مكوناته، يعزز برنامج نمو مشاركة الأفراد والمؤسسات والشركات في تحقيق مستهدفاته عبر تأسيس جمعية "بذرة" لرفع الوعي بقيمة الزواج وتكوين الأسرة وتهيئة المقبلين عليه، إلى جانب تفعيل دور المسؤولية المجتمعية للشركات وتوجيه مساهماتها نحو مبادرات نمو الأسرة.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل كل مبادرة، وشروط الاستفادة منها، ومواعيد بدء تطبيقها، عبر القنوات الرسمية للجهات المسؤولة، وفق جدول زمني مرحلي يضمن جاهزية الخدمات ووصولها إلى الفئات المستهدفة.

وأسهم كل من برنامج نمو الأسرة الإماراتية، إضافة إلى مبادرة مديم، منذ إطلاقهما، في تشجيع الشباب على الزواج في سن مبكرة، ودعم نمو واستقرار الأسرة الإماراتية.

وأظهرت البيانات أن معدل الزيادة في المواليد للأسر المستفيدة من برنامج مديم بلغت 9.1% بين عامي 2024 و2026، فيما انخفض متوسط عمر الزواج للذكور المنتسبين لمبادرة مديم بمعدل 1.6 سنة في الفترة نفسها.

وارتفعت عقود الزواج بنسبة 16% في عام 2025 بفضل التمكين والدعم المقدم للمقبلين على الزواج.

وقال معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي إن الأسرة الإماراتية أساس قوة مجتمعنا، ونموها امتداد لهويتنا وضمان لاستدامة مسيرتنا وفي أبوظبي، لا ننظر إلى دعم الأسرة باعتباره استجابة لاحتياجات آنية، وإنما كونه التزاماً طويل المدى يبدأ بتهيئة الشباب لتأسيس أسرهم، ويستمر بمساندتها في مختلف مراحل نموها".

وأضاف معاليه: "تجسد المرحلة الثانية من برنامج "نمو الأسرة الإماراتية" هذا الالتزام من خلال حزمة أوسع وأكثر ارتباطاً بواقع الأسر وتطلعاتها وغايتنا أن يجد المواطن، عند اتخاذ قرار الزواج أو الإنجاب، بيئة داعمة تخفف عنه الأعباء، وتمنحه الثقة والقدرة على بناء أسرة مستقرة تنمو وتزدهر في أبوظبي".

وقال إن ما نستثمره اليوم في الأسرة هو ما نصنع به مستقبل أبوظبي، فكل أسرة تبدأ على أسس راسخة، وكل طفل ينشأ في بيئة مستقرة، يمثلان إضافة حقيقية إلى قوة المجتمع واستدامة تنميته ومن هنا، سنواصل تطوير البرنامج وفق احتياجات الأسر ونتائج التطبيق، وتوحيد جهود شركائنا لتحقيق مستهدفاته حتى عام 2030، وبناء أثر يمتد إلى الأجيال المقبلة".

من جهته، أوضح سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن المرحلة الثانية من برنامج "نمو الأسرة الإماراتية" نقلة في نطاق البرنامج وآلية تنفيذه، إذ تستند إلى قراءة نتائج المرحلة الأولى، ورصد المتغيرات والاحتياجات التي تؤثر في رحلة تكوين الأسرة، وتحويلها إلى تدخلات أكثر دقة وترابطاً وقابلية للقياس.

وأضاف : "تتمثل أولويتنا خلال الفترة المقبلة في ضمان الجاهزية التنفيذية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والاستفادة من البيانات لتقديم تجربة أكثر سهولة وكفاءة، تختصر الإجراءات والوقت منذ تقديم الطلب وحتى الحصول على الدعم".

وأكد سعادته أن نجاح الحزمة يقاس بمدى وصولها إلى المستفيدين وإحداثها فرقاً ملموساً في حياتهم وقال :" سنرصد النتائج بصورة مستمرة، ونستفيد من ملاحظاتهم لمعالجة التحديات مبكراً وتطوير آليات التنفيذ، بما يضمن استدامة الأثر وتوجيه الموارد إلى الأولويات الأكثر ارتباطاً بواقع الأسرة الإماراتية وتطلعاتها".

وقال سعادة حمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: " يمثل اعتماد الحزمة الجديدة من برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة بالأسرة الإماراتية، وحرصها على ترسيخ استقرارها وتعزيز رفاهها، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه مسيرة التنمية المستدامة للمجتمع.

وأضاف أن هذه المبادرات المجتمعية تؤكد أهمية تكامل الجهود الوطنية في دعم الأسرة وتمكينها، والاستجابة لاحتياجاتها بما يعزز جودة حياتها واستقرارها.. وفي هيئة أبوظبي للإسكان، نضع الأسرة الإماراتية في مقدمة أولوياتنا، ونعمل على تطوير منظومة إسكانية متكاملة تراعي احتياجاتها وتدعم استقرارها، بما يسهم في بناء أسر أكثر تماسكاً ومجتمع أكثر ازدهاراً.

وقال سعادة محمد البلوشي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بالإنابة: يفتح برنامج "نمو الأسرة الإماراتية" المجال أمام أفراد المجتمع والقطاع الخاص والقطاع الثالث للمشاركة في دعم نمو الأسرة، وتوجيه المساهمات المجتمعية نحو حلول ومبادرات ترتبط باحتياجاتها الفعلية" وأكد أن دعم الأسرة مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الموارد والخبرات لتحقيق أثر يمتد إلى المجتمع بأكمله.

وأضاف سعادته: " في هيئة معاً، نعمل على توجيه المساهمات نحو الأولويات الاجتماعية الأكثر ارتباطاً بحياة الأسرة، وبناء شراكات تتيح لمختلف القطاعات الإسهام بصورة فاعلة في تحقيق مستهدفات البرنامج ومن خلال هذا التكامل، يمكن تطوير مبادرات مبتكرة تساند الأسر في مراحل نموها المختلفة، وتوسّع أثر المشاركة المجتمعية في مستقبل أبوظبي".

وتتولى دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي الإشراف على تنفيذ الحزمة الجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وفق أدوار ومسؤوليات محددة، بما يضمن تكامل المبادرات وسهولة وصول المستفيدين إليها.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل كل مبادرة، وشروط الاستفادة منها، ومواعيد بدء تطبيقها، عبر القنوات الرسمية للجهات المسؤولة، وفق جدول زمني مرحلي يضمن جاهزية الخدمات ووصولها إلى الفئات المستهدفة.

كان برنامج "نمو الأسرة الإماراتية" قد أُطلق عام 2024 ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، بهدف دعم نمو الأسر وتشجيع الزواج والإنجاب.

وتواصل الدائرة، بالتعاون مع شركائها، تقييم نتائج البرنامج وتطوير مبادراته لضمان تحقيق أثر مستدام في حياة الأسر ومجتمع إمارة أبوظبي.