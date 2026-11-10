معهد الشارقة للتراث يناقش توظيف الموروث الثقافي في العمارة الداخلية المعاصرة

الشارقة في 10 نوفمبر / وام / نظم معهد الشارقة للتراث، ممثلا بالإدارة الأكاديمية، اليوم ندوة علمية بعنوان "إعادة قراءة التراث في العمارة الداخلية: من الموروث الثقافي إلى لغة تصميم معاصرة"، قدمتها الدكتورة أماني حمدي حضوريا في مسرح المعهد وعبر تطبيق "زووم"، ضمن برامجه المعرفية الهادفة إلى ترسيخ المعرفة المتخصصة وتعزيز استدامة التراث في المجالات التطبيقية والإبداعية.

واستعرضت الندوة الصلة الوثيقة بين الموروث الثقافي والهوية في العمارة الداخلية، وآليات استلهام المفردات التراثية مثل المشربيات والأفنية والبراجيل والمواد والحرف التقليدية عبر نماذج تطبيقية تحولها من تفاصيل تقليدية إلى مكونات تصميمية فاعلة تلبي متطلبات الحياة الحديثة وتحقق التناغم بين الأصالة والابتكار.

وشهدت الفعالية نقاشات تفاعلية حول فرص ابتكار حلول تصميمية مستلهمة من التراث وتحديات الموازنة بين صون الهوية الثقافية ومواكبة التحولات التقنية والإبداعية، واختتمت بتكريم الدكتور خالد الشحي، مدير الإدارة الأكاديمية بالمعهد، للدكتورة أماني حمدي تقديراً لمشاركتها وإسهامها في إثراء النقاش المعرفي.