برعاية هزاع بن زايد.. انطلاق الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمشاركة 615 طالبا

العين في 10 نوفمبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وتستمر حتى 13 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك - العين، بمشاركة 615 طالبا و158 مشروعا بحثيا وتطبيقيا تقدم حلولا مبتكرة لتحديات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وذلك بالتزامن مع شهر الابتكار "الإمارات تبتكر".

حضر حفل الافتتاح معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، وممثلي جهات حكومية اتحادية ومحلية.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، تقدمت معالي سارة بنت يوسف الأميري، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعمه المستمر لمسيرة طلبة الإمارات، مؤكدة أن هذه الرعاية تجسّد الثقة بما يستطيع أبناء الوطن تحقيقه، وتمنحهم حافزا لتحقيق طموحاتهم، وتعزّز شعورهم بالمسؤولية تجاه الإسهام في تقدّم دولتهم.

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً يؤمن بأن بناء المستقبل يبدأ ببناء الإنسان، وأن التعليم هو الاستثمار الأهم في قدرات الوطن وإمكاناته، موضحة أن الوزارة تستند إلى هذا النهج في إعداد أجيال تمتلك القدرة على التعامل مع المتغيرات، وتوظيف المخرجات التعليمية بشكل مسؤول، بما يؤهلها للمشاركة في إنتاج المعرفة وتطوير حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم أولويات التنمية الوطنية.

وأشارت معاليها إلى أن الشراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تعكس مسؤولية وطنية مشتركة عن إعداد الكفاءات التي ستقود القطاعات الحيوية مستقبلاً، مؤكدةً أن الطموح يتجاوز النجاح في المنافسات إلى مساعدة الطلبة على اتخاذ خيارات تعليمية ومهنية واعية، وإدراك ما يمكن أن يقدموه من إسهامات في مسيرة الدولة.

وشدّدت على أن تمكين الأجيال من امتلاك أدوات العلم والتكنولوجيا يمثل ركيزة لتعزيز القدرة الوطنية على توجيه التحولات وصناعة الفرص، وبناء قاعدة علمية تسهم في تنويع الاقتصاد وترسيخ تنافسية دولة الإمارات.

ويشارك في المهرجان طلبة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، إلى جانب طلبة الجامعات والخريجين، لاستعراض مشروعاتهم العلمية وخوض منافسات تنمّي مهاراتهم وتربط ما يتعلمونه بتطبيقات عملية، حيث تمنح الشراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بُعداً نوعياً لهذه الدورة، من خلال دعم تطوير محتوى المسابقات وتجربة المشاركين، وتعزيز ارتباطها بمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ذات الأولوية.

ويجمع المهرجان خمسة مكونات متكاملة، تشمل "روّاد التكنولوجيا المتقدمة" لطلبة الجامعات والخريجين، ومسابقة "الإمارات للعالِم الشاب"، و"تحدي المبتكرون الصغار"، إلى جانب مؤتمر علمي ومهرجان عائلي، بما يوسّع نطاق المشاركة ويربط بين المواهب المدرسية والابتكارات الجامعية والخبرات المتخصصة.

واستقبلت مسابقة "الإمارات للعالِم الشاب"، التي تُعد المسابقة العلمية الرئيسية في المهرجان، 2,651 طلب تسجيل من طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، وتأهّل إلى مرحلتها النهائية 100 مشروع بحثي تتوزع على أربع فئات علمية، هي: التكنولوجيا، والعلوم البيولوجية والبيئية، والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضية، والعلوم السلوكية والاجتماعية.

ويتنافس الطلبة ضمن مستويين: المتوسط للصفوف من الخامس إلى الثامن، والمتقدم للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، ويعرضون مشاريعهم أمام لجان التحكيم وزوار المهرجان.

وتتيح المسابقة للمشاركين تطوير خبراتهم البحثية، وتعتمد في مرحلتها النهائية معايير تقييم تتوافق مع معايير معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، بما يدعم استعدادهم للمنافسات العلمية الدولية، على أن يُعلن عن الفائزين خلال الحفل الختامي.

واستقطبت مسابقة "روّاد التكنولوجيا المتقدمة" 707 طلبات تسجيل من طلبة الجامعات والخريجين الجدد، واختير من بين المتقدمين 210 مشاركين ضمن 58 فريقاً، لتطوير نماذج أولية وعمليات محاكاة لحلول مبتكرة تستجيب لتحديات طرحتها ثلاث جهات وطنية، هي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومجموعة إيدج، وشركة الإمارات للطاقة النووية.

أما "تحدي المبتكرون الصغار"، فقد استقطب 1,402 مشاركة من طلبة رياض الأطفال حتى الصف الرابع، وتأهّل إلى مرحلته النهائية 150 طالباً، بواقع 50 طالباً لكل فئة من فئاته الثلاث: رياض الأطفال الأولى والثانية، والصفان الأول والثاني، والصفان الثالث والرابع.

ويخوض المتأهلون منافسات فردية وجماعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تُقيَّم خلالها مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات والتواصل والعمل الجماعي والتكيّف، مع تخصيص يوم مستقل لمنافسات كل فئة، وتكريم الفائزين خلال الحفل الختامي.

كما يتضمن برنامج المهرجان مؤتمراً علمياً ومهرجاناً عائلياً، يضمان 80 جلسة وورشة عمل، تتناول تطوّر التقنيات عبر القرون، ودور الإنسان في اتخاذ القرار مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي.

كما تسلّط الجلسات الضوء على صعود الروبوتات وتطبيقاتها، بما يتيح للحضور التعرف إلى مسارات التقدم التقني وانعكاساته على حياة الإنسان، إلى جانب الأنشطة التي تربط الهوية الثقافية بالاستدامة، لتمنح الأطفال وأسرهم فرصاً مشتركة للتعلم والاكتشاف.

ويشمل الحدث كذلك مناطق للفن والطعام والتعليم والترفيه، ويوفر لرواد الأعمال الإماراتيين والناشئين فرصة للتفاعل مع الجمهور.

ويعكس المهرجان، بتنوّع منافساته وفعالياته، تكامل الجهود التعليمية والبحثية والمجتمعية في رعاية المواهب، وترسيخ الابتكار ممارسةً تتجاوز أيام الحدث إلى المدرسة والجامعة والأسرة، بما يشجّع الأجيال الناشئة على مواصلة البحث والتجريب وتوظيف معارفها في خدمة المجتمع.