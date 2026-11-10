شرطة دبي تطلق مبادرة لتعريف الطلبة بتطبيقات العلوم الجنائية

دبي في 10 نوفمبر /وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس علماء شرطة دبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومكتب مدارس حماية، مبادرة "عالم شرطة في مدرستي"، بهدف تعريف الطلبة بتطبيقات العلوم في العمل الشرطي، وإبراز دور الأدلة الجنائية في كشف ملابسات الحوادث ودعم العدالة.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، الذي يصادف العاشر من نوفمبر من كل عام، وتتضمن زيارات ميدانية ينفذها خبراء شرطة دبي إلى عدد من المدارس في الإمارة، لتقديم محاضرات وورش عمل وتجارب علمية مبسطة تربط المفاهيم الدراسية بتطبيقاتها العملية في مجال الأدلة الجنائية.

وأكد المقدم مهندس دكتور حميد سلطان دلموك السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن اكتشاف المواهب العلمية يبدأ من المدرسة، من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق ما يتعلمونه والتعرف إلى أثر العلوم في الحياة العملية.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى نقل الخبرات العلمية إلى البيئة المدرسية، وتنمية مهارات التساؤل والتجريب والاستدلال لدى الطلبة، وتعريفهم بالمسارات العلمية في العمل الشرطي، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على تطوير العلوم الشرطية مستقبلاً.

من جانبه، أوضح الرائد خبير محمد ثاني المري، رئيس قسم الإظهار الكيميائي للبصمات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، رئيس فريق العمل، أن التجارب العلمية تتيح للطلبة التعرف إلى منهجية عمل الخبير الجنائي، بدءاً من ملاحظة الآثار المادية وجمعها وتوثيقها، مروراً بفحصها ومقارنتها، وصولاً إلى تفسير النتائج وفق الأدلة العلمية.

وأشار إلى أن هذه التجارب تسهم في توضيح دور الفحص العلمي في كشف ملابسات الوقائع ودعم التحقيقات الجنائية.

وشهدت الفعالية الأولى للمبادرة، التي استضافتها مدارس حماية للبنين، مشاركة نحو 250 طالباً من مدارس حماية، ودبي الوطنية بالطوار، ودبي الدولية بالقوز، ونكست جنريشن.

وتضمنت الفعالية محاضرة حول العلوم الجنائية التخصصية، تعرّف خلالها الطلبة إلى طبيعة عمل خبراء مسارح الجريمة، وإجراءات معاينة المواقع وتوثيق الآثار المادية ورفع الأدلة وحفظها، إلى جانب محطات علمية تفاعلية للتعرف إلى أدوات رفع البصمات وجمع الأدلة.

كما شارك الطلبة في تجربة عملية داخل غرفة مجهزة لمحاكاة مسرح جريمة، تولوا خلالها معاينة الموقع والبحث عن الآثار المادية ضمن سيناريوهات افتراضية، ومناقشة الأدلة وتقديم استنتاجاتهم بشأن ملابسات الوقائع.