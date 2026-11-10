1300 طلب ترشح لـ"جائزة الإمارات للتعليم العالي" وتمديد التقديم حتى 27 نوفمبر

دبي في 10 نوفمبر /وام/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للدورة الأولى من "جائزة الإمارات للتعليم العالي" حتى 27 نوفمبر الجاري، بعد أن تلقت 1300 طلب ترشح من 59 جامعة، إلى جانب جهات بحثية ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة.

ويهدف التمديد إلى إتاحة الفرصة أمام المزيد من المؤسسات والجهات المعنية للمشاركة في الفئات المختلفة للجائزة التي أطلقتها الوزارة مطلع عام 2026 بهدف تكريم التميز والابتكار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز جودة مخرجاته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت فاطمة الحوطي، مدير إدارة الإستراتيجية والمستقبل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإقبال على الجائزة في دورتها الأولى يعكس اهتمام الجامعات والمؤسسات البحثية بإبراز إنجازاتها ومشاريعها المبتكرة، وتبادل التجارب الناجحة والممارسات المتميزة.

وقالت إن مشاركة 59 جامعة وعدد من المؤسسات الأخرى في الجائزة تمثل مؤشراً إيجابياً على تفاعل القطاع مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز تنافسيتها.

ودعت الحوطي المؤسسات التي لم تشارك بعد إلى الاستفادة من تمديد فترة التقديم، وتشجيع الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والباحثين على الترشح في الفئات المخصصة لهم، بما يسهم في إبراز التجارب والمشاريع المتميزة وأثرها في تطوير القطاع.

وتضم الجائزة أربع فئات رئيسية تتفرع عنها 18 فئة فرعية، تشمل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والتعليم المهني الرائدة، ومشاريع التعليم العالي التحولية، ورواد التعليم العالي، وشركاء التعليم العالي المؤثرين.

وجددت الوزارة دعوتها إلى المؤسسات والجهات المؤهلة للاطلاع على شروط الترشح ومعايير التقييم عبر موقعها الإلكتروني www.mohesr.gov.ae، مشيرة إلى مواصلة تنظيم الورش التوعوية والتواصل مع المؤسسات المعنية لتوسيع نطاق المشاركة واستقطاب المزيد من الترشيحات النوعية.