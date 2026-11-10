أسبوع دبي للتصميم يختتم دورته الـ12 بمشاركة أكثر من 1000 مبدع من 50 دولة

دبي في 10 نوفمبر /وام/ اختتم أسبوع دبي للتصميم دورته الثانية عشرة، التي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الجاري في حي دبي للتصميم، بمشاركة أكثر من 1000 مصمم ومبدع وعلامة تجارية من أكثر من 50 دولة، معززاً مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والتصميم والتبادل الثقافي.

وأقيمت الدورة تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وبشراكة إستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من الهيئة.

وتضمن برنامج الأسبوع أكثر من 40 تركيباً فنياً ومعرضاً ومشروعاً إبداعياً وتجربة تفاعلية، إضافة إلى أكثر من 50 ورشة عمل وجلسة إبداعية، ركزت على التواصل الإنساني ودور التصميم في تعزيز الروابط بين الأفراد والثقافات.

وبرز ضمن الفعاليات معرض "بكلمات أخرى" في برنامج "أبواب"، الذي ضم خمسة مشاريع تستكشف اللغة والذاكرة، ومعرض المصممين الإماراتيين "إرث الغد" بمشاركة 30 مبدعاً من المقيمين في الدولة، إلى جانب مشروع "ثلاث حدائق وغرفة" لاستوديو "NAO Architects" ضمن برنامج "الأشغال المدنية".

واستقطب معرض "داون تاون ديزاين"، الحدث الرئيسي ضمن الأسبوع، أكثر من 20 ألف زائر، بمشاركة ما يزيد على 300 علامة تجارية ومصمم من أكثر من 35 دولة.

وسجل برنامج "Trade/Connect" تنظيم 1500 لقاء مهني، بزيادة بلغت 28% مقارنة بعام 2025، فيما أكدت 75% من الجهات العارضة مشاركتها في دورة عام 2027، بما يعكس تنامي الاهتمام بالمعرض ودوره في تعزيز الشراكات التجارية والإبداعية.

وشملت الفعاليات أكثر من 25 تركيباً فنياً في أنحاء حي دبي للتصميم، إلى جانب سوق نهاية الأسبوع الذي جمع أكثر من 80 صانعاً وحرفياً وعلامة إبداعية مستقلة.

وأكدت الدورة الثانية عشرة دور أسبوع دبي للتصميم في دعم المواهب الإبداعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير فرص جديدة للمصممين والمبدعين والمؤسسات العاملة في الصناعات الثقافية والإبداعية