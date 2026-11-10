"ما لا نقوله.. نكتبه" تناقش مسؤولية الروائي في معالجة القضايا الحساسة بـ"الشارقة للكتاب"

الشارقة في 10 نوفمبر / وام / أكدت ثلاث كاتبات إماراتيات أن الكتابة الأدبية تتجاوز مجرد سرد الوقائع وتوثيق الحكايات لتشكل فعلا إبداعيا يسهم في فهم الذات والمجتمع، وإعادة تشكيل التجارب الإنسانية عبر الخيال واللغة، بما يمنح القضايا الاجتماعية والنفسية الغائبة عن مساحة النقاش أو التي بقيت حبيسة الصمت فرصة للظهور والتأمل وفتح آفاق أوسع للحوار لدى القراء.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "ما لا نقوله.. نكتبه" ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة كل من الدكتورة سعاد سلطان الشامسي، وهند راشد البلوشي، وعائشة العاجل، حيث ناقشت الجلسة تحول المشاعر التي يصعب البوح بها إلى أعمال أدبية تلامس حياة القراء وتدفعهم لإعادة النظر في علاقاتهم ومواقفهم، إلى جانب علاقة الكتابة بالتجارب الشخصية والذاكرة، ومسؤولية الكاتب في معالجة القضايا الحساسة، وآليات استلهام الشخصيات والحكايات من تفاصيل الحياة اليومية.

وشددت الدكتورة سعاد سلطان الشامسي على أن الكتابة حول القضايا الاجتماعية تمثل مسؤولية تتطلب من الروائي وعيا وحساسية في التعامل مع التجارب الواقعية، لا سيما تلك التي تمس حياة الأفراد والأسر، موضحة أن نجاح العمل الأدبي لا يقاس بإثارة القضية فحسب، بل بأسلوب معالجتها وقدرته على إيصال رسالته دون تشويه أو إساءة، واستعرضت تجربتها في إحدى رواياتها التي وصلت إلى 28 طبعة، حيث شجعها التفاعل الواسع معها على إصدار جزء ثان لم يقتصر على استكمال الأحداث، وإنما استند إلى تجربة إنسانية واقعية تطلبت نحو عامين من البحث الميداني.

من جانبها، وصفت هند راشد البلوشي الكتابة بأنها مواجهة صريحة مع الذات تتيح فهم مشاعر وتجارب قد يصعب التعبير عنها بالكلام المباشر، مبينة أنها بدأت بكتابة الخواطر في مرحلة المراهقة دون أن تتوقع التحول إلى العمل الروائي، وأشارت إلى أن أفكار رواياتها قد تنطلق من تعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أغنية أو موقف إنساني يترك أثراً نفسياً عميقاً ليتطور إلى عمل روائي متى أثار سؤالا يستحق البحث، لا سيما مع ارتباط الكتابة لديها بالحالة الشعورية، حيث تدفعها التجارب الحزينة أو المؤلمة إلى الكتابة المتواصلة بوصف النص مساحة للتعبير عما يتعذر قوله.

بدورها، استعرضت عائشة العاجل العلاقة الوثيقة بين الأدب والذاكرة، مؤكدة أن الحكايات المسموعة في مرحلة الطفولة تظل جزءا من التكوين الوجداني والثقافي للإنسان وتكتسب حياة جديدة عند إعادة صياغتها بلغة أدبية، وأوضحت أن الفرد قد يحمل تجارب يتعذر عليه الإفصاح عنها مباشرة، فيجد في الكتابة فرصة لإعادة اكتشافها وفهمها من زاوية مختلفة وكشف جوانب لم ينتبه إليها أصحابها، انطلاقا من أن لكل إنسان حكاية تستحق أن تروى، وأن الكاتب يستمد مادته الإبداعية من الإصغاء للآخرين وملاحظة تفاصيل حياتهم لإعادة تشكيلها في نصوص تتجاوز حدود أصحابها وتلامس مشاعر قراء لم يعايشوا الأحداث ذاتها.