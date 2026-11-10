"ليفكس 2026" يحقق مؤشرات أداء استثنائية ويضع أبوظبي في صدارة الحوار العالمي حول مستقبل المدن

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ حققت النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، الذي نظمته دائرة البلديات والنقل مؤخرا مؤشرات أداء استثنائية تجاوزت المعايير المرجعية العالمية، في إنجاز يعزز مكانة الحدث على خريطة الفعاليات الدولية، ويؤكد نجاح أبوظبي في تأسيس منصة عالمية تجمع صنّاع القرار والمستثمرين والمطورين والخبراء، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات، ضمن رؤية متكاملة تربط جودة الحياة بالاستثمار والنمو الاقتصادي والتنمية الحضرية المستدامة.

وكشفت دراسة مستقلة، أجرتها شركة "إكسبلوري" العالمية المتخصصة في قياس أداء الفعاليات والمقارنات المعيارية، شملت عينة ممثلة من زوار المعرض، أن "ليفكس 2026"، الذي استقطب أكثر من 33 ألف زائر من أكثر من 50 دولة، سجّل أكثر من 67 نقطة في مؤشر صافي نقاط الترويج، مقارنة بمعيار مرجعي عالمي للفعاليات يتراوح بين 32 و35 نقطة، في مؤشر يعكس ارتفاع استعداد الزوّار للتوصية بزيارة المعرض.

وتضع نتائج الدراسة أداء النسخة الأولى من "ليفكس 2026" عند مستويات تضاهي معارض دولية راسخة دولية سبق أن صنفتها "إكسبلوري" ضمن أفضل 5% من المعارض التجارية عالمياً، فيما بلغت نسبة الرضا العام للزوّار 95.5%، وأكد 88.4% من المشاركين في الاستطلاع اعتزامهم العودة لحضور نسخة عام 2027.

وأظهرت الدراسة أن نجاح "ليفكس" تجاوز مستويات رضا الزوار ليشمل القيمة التي حققها للمشاركين ومجتمع الأعمال، إذ اعتبر 52.7% من المستطلعة آراؤهم أن المعرض بالغ الأهمية لأعمالهم أو مؤسساتهم، متجاوزاً المعيار المرجعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 42.6%.

وأكد 81.8% من المشاركين الذين استهدفوا التواصل مع المطورين والمستثمرين وشركاء الأعمال تحقيق أهدافهم بدرجة عالية، في مؤشر يعكس قدرة المعرض على تهيئة بيئة فاعلة لبناء العلاقات المهنية واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "تعكس نتائج النسخة الأولى من معرض ‘ليفكس’ تحول جودة الحياة إلى عنصر رئيسي في معادلة تنافسية المدن وقدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب وتحقيق نمو مستدام وفي أبوظبي، ننظر إلى جودة الحياة باعتبارها نتاج منظومة تنموية مترابطة، تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية والتنقل والمساحات العامة والخدمات، بما يضمن أن يواكب نمو الإمارة تطلعات المجتمع واحتياجات الاقتصاد، ويعزز مكانتها وجهةً عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار".

وأضاف معاليه: "يجسد ‘ليفكس’ هذا التوجه من خلال توفير منصة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والمطورين والخبراء حول رؤية مشتركة لمستقبل المدن، وتسهم في تحويل الحوار وتبادل الخبرات إلى الشراكات وحلول عملية ذات آثر مستدام.. وتشكل نتائج النسخة الأولى أساساً قوياً للبناء على ما تحقق، وتوسيع نطاق التعاون في الدورات المقبلة، وترسيخ مكانة المعرض منصةً عالمية تنطلق من أبوظبي لدفع الحوار والعمل المشترك نحو مستقبل حضري يوازن بين رفاه الإنسان والتنافسية الاقتصادية والاستدامة".

وكشفت الدراسة عن الدور المحوري لجودة الحياة والفرص الاقتصادية في تعزيز جاذبية أبوظبي وجهةً مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، إذ أشار 71.4% من الزوار الذين يفكرون في الانتقال إلى الإمارة إلى جودة الحياة والأمان والتماسك المجتمعي ضمن أبرز دوافعهم.

فيما أشار 48.6% إلى فرص الاستثمار والتطور المهني والأعمال، بما يعكس تنامي دور جودة البيئة الحضرية في قدرة المدن على استقطاب السكان والمواهب ورؤوس الأموال، بالتوازي مع ما توفره من فرص مهنية واقتصادية.

وأبرزت نتائج الدراسة أهمية التواصل المباشر بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء شراكات تدعم الأولويات التنموية المشتركة، إذ اعتبر نصف المشاركين في الاستطلاع أن اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين شكّلت أحد أبرز القيم المضافة للمعرض، وهو ما تجسد في مشاركة الجهات الحكومية المعنية بمختلف القطاعات، إلى جانب المستثمرين والمطورين والخبراء الدوليين وممثلي مجتمع الأعمال، وأسهم في تحويل الحوار وتبادل الخبرات إلى فرص ملموسة للتعاون والاستثمار، تُوّجت خلال النسخة الأولى من المعرض بالإعلان عن أكثر من 50 اتفاقية ومبادرة تجاوزت قيمتها الإجمالية المعلنة 150 مليار درهم، شملت الاستثمار والبنية التحتية وتطوير المجتمعات والحلول والتقنيات التي تعزز كفاءة المدن وترتقي بجودة الحياة.

وعزز "ليفكس" حضوره الدولي باستضافة نخبة من القادة والخبراء وصناع الفكر، من بينهم آن هيدالغو، رئيسة بلدية باريس السابقة، وكريستيانا فيغيريس، الأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسيباستيان ثرون، أحد رواد الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وستيف تشين، المؤسس المشارك لمنصة "يوتيوب"، ودان بيوتنر، الباحث في مجال طول العمر ومؤسس مشروع "المناطق الزرقاء".

وركزت النقاشات على التحولات التي تواجه المدن في ظل النمو السكاني والتغيرات الديموغرافية وتطور أنماط الحياة، وسبل المواءمة بين النمو الاقتصادي واحتياجات المجتمعات، بما أتاح تبادل التجارب الدولية واستكشاف مقاربات جديدة للتخطيط والاستثمار والتنمية الحضرية التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

ومن المقرر أن يقام معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس" في أكتوبر 2027، مستنداً إلى النتائج الاستثنائية لنسخته الأولى، ليواصل تعزيز دوره منصةً دولية تجمع الحكومات والمستثمرين والمطورين والخبراء، وتدعم بناء الشراكات وتبادل الخبرات وتطوير الحلول التي تسهم في رسم مستقبل المدن وتعزيز جودة الحياة.