"بروميثيوس" تعرض حلول المحاكاة والإخلاء الطبي خلال "الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري"

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ عرضت شركة "بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال - Prometheus Medical International"، خلال مشاركتها في فعاليات "الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري"، منظومة من التقنيات والبرامج المتخصصة في التدريب الطبي العسكري والاستجابة للطوارئ، تشمل المحاكاة الطبية والواقع الافتراضي، وطب ساحة المعركة، والرعاية الطبية الميدانية المطولة، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وجراحة السيطرة على الأضرار، إلى جانب خدمات الإسعاف المدرع والإخلاء الطبي الجوي.

وقال ستيفن واينز، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح لـ"وام"، إن المشاركة تتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بإشراف مدربين من المملكة المتحدة والنرويج والإمارات والأردن والسعودية، وعرض تجهيزات وتقنيات تحاكي التدخلات الطبية والجراحية في البيئات العسكرية، من بينها نموذج المحاكاة الطبية "Sim Body"، الذي يحاكي جسم الإنسان بدرجة عالية من الواقعية، ويتيح التدريب العملي على إجراءات جراحية متقدمة، مثل "بضع الصدر- Thoracotomy"، وهو إجراء جراحي يتيح الوصول إلى أعضاء التجويف الصدري.

وأوضح أن المعروضات تشمل سيارة إسعاف مدرعة ومروحية ضمن قدرات الاستجابة للطوارئ التابعة لمجموعة "ريسبونس بلس ميديكال"، الشركة الأم لـ"بروميثيوس"، والتي تعد أكبر مزود في دولة الإمارات للمسعفين والعيادات وقدرات الاستجابة للطوارئ، مشيراً إلى أن خدمات المجموعة تشمل الإسعاف الأرضي والجوي والإخلاء الطبي من خلال شراكتها مع "آي كات ريسبونس - ICATT Response".

وأضاف أن الشركة نفذت جلسة متخصصة في الاستجابة الطبية للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات (CBRNE)، مشيراً إلى أن فريقها يضم مدربين مؤهلين من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتأهيل الكوادر الطبية على التعامل مع هذه الحوادث والتهديدات غير التقليدية، وتعزيز جاهزيتها للاستجابة في الظروف الميدانية المعقدة.

وذكر أن الشركة تمتلك خبرة تتجاوز 21 عاماً في التدريب الطبي العسكري، دربت خلالها أكثر من 300 ألف جندي في مختلف أنحاء العالم، من خلال برامج تشمل أساسيات الرعاية الطبية الميدانية المطولة وطب ساحة المعركة، وصولاً إلى التخصصات المتقدمة، مثل الإخلاء الطبي الجوي وجراحة السيطرة على الأضرار، فيما تتولى فرقها التدريبية تأهيل أكثر من 30 ألف جندي سنوياً على التعامل مع الإصابات والحالات الطبية الطارئة في البيئات العسكرية والميدانية.