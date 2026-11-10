"لايف بوت" الأمريكية تطلق شبكة متكاملة للخدمات الطبية العسكرية في أبوظبي

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ أطلقت شركة "لايف بوت - LifeBot Inc" الأمريكية، خلال مشاركتها في فعاليات "الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري"، شبكة متكاملة للخدمات الطبية العسكرية في أبوظبي، تستهدف تعزيز كفاءة الاستجابة الطبية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، من خلال منظومة تقنية تربط مواقع الإصابات بسيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية والمنشآت الصحية، بما يضمن استمرارية تدفق المعلومات الطبية وتسريع اتخاذ القرارات العلاجية.

وقال شريف مهلل، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريح لـ"وام"، إن إطلاق الشبكة في دولة الإمارات يعكس أهمية البيئة الداعمة للابتكار وتبني التقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن الدولة تمثل منصة إستراتيجية لتطوير الحلول المتخصصة في القطاعين الطبي والعسكري واختبار تطبيقاتها.

وأوضح أن المنظومة تغطي المراحل المختلفة للرعاية الطبية، بدءاً من موقع الإصابة والتدخل الطبي الأولي، مروراً بعمليات الإخلاء والنقل والإسعاف وتلقي العلاج في المستشفيات الميدانية، وصولاً إلى المنشأة الصحية التي تستكمل فيها رحلة علاج المريض.

وأضاف أن النظام يتيح ربط البيانات الطبية للمصابين، وتوفير اتصال مباشر بين سيارات الإسعاف والأطباء الاستشاريين والكوادر الطبية ومراكز إدارة الطوارئ، بما يعزز التنسيق بين الفرق المعنية، ويوفر صورة شاملة عن الحالة الطبية والعمليات الميدانية، ويساعد على تحديد الاحتياجات العلاجية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.

وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على أجهزة وتقنيات تتيح نقل البيانات الشخصية والطبية للمريض من موقع الإصابة، ومشاركتها مع المستشفيات الميدانية والأطباء الموجودين في مواقع مختلفة، بما يمكن الفرق المعالجة من الاطلاع على المعلومات اللازمة قبل وصول المريض، ويعزز جاهزيتها لتقديم الرعاية المطلوبة.

ولفت إلى أن الأنظمة التي تجمع البيانات الطبية وتحللها وتستخلص منها توصيات مساندة للقرار الطبي، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر للأطباء معطيات إضافية لتقييم الحالات وتحديد الاحتياجات العلاجية، ويسهم في تحسين كفاءة الرعاية والحد من احتمالات الأخطاء الطبية، مع بقاء القرار العلاجي بيد الطبيب المختص.

وفي السياق ذاته، أطلقت الشركة مركزاً للقيادة والتحكم يتيح متابعة العمليات الطبية ميدانياً، من خلال توفير بيانات عن أعداد المرضى والطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية والأماكن المتاحة فيها، إلى جانب مواقع المستشفيات وأعداد الأطباء والكوادر الطبية، بما يدعم إعادة توزيع الفرق وتوجيه الموارد وفقاً للاحتياجات ومتطلبات الاستجابة.

وأوضح مهلل، أن من أبرز مزايا النظام إمكانية نشره وتشغيله بسرعة، دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة أو بنية تحتية ثابتة؛ إذ يعتمد على الشبكات الصناعية وشبكات الاتصالات اللاسلكية العسكرية، ما يتيح استخدامه في البيئات الميدانية المختلفة خلال فترة زمنية قصيرة، مع توفير الاتصال بين الفرق الطبية والإشراف الطبي على عمليات تقديم الرعاية.

وقال إن الشركة وأنظمتها متاحة للاستخدام في القطاعات العسكرية، مشيراً إلى أن تقنياتها تخضع حالياً للتقييم من قبل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" (NASA)، لدراسة إمكان توظيفها في توفير الرعاية الطبية لرواد الفضاء، موضحاً أن تطوير هذه الحلول لتلبية متطلبات الرعاية الصحية في الفضاء يتيح فرصاً لتطوير أساليب جديدة لتقديم الخدمات الطبية، لا سيما في البيئات التي تفتقر إلى الإمكانات الطبية التقليدية أو يصعب فيها الوصول إلى الكوادر المتخصصة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تطوير تطبيقات طبية متقدمة لا تزال في مراحل التطوير، ومن المتوقع أن تصبح بعض هذه التقنيات متاحة خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة، لافتاً إلى أن نقل الابتكارات المصممة للاستخدام في الفضاء إلى التطبيقات الطبية على الأرض يمكن أن يسهم في تعزيز قدرات الأنظمة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.