سلطنة عُمان تستعرض جانبا من تراثها الثقافي والحضاري بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 10 نوفمبر/وام/ تستعرض سلطنة عُمان ضمن مشاركتها - ضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 جانباً من تراثها الثقافي والحضاري من خلال التعريف بعناصر من تراثها الثقافي غير المادي المدرجة في قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات عُمانية تركت بصمات بارزة في مجالات العلم والفكر والأدب والتاريخ في إطار جهود توثيق الذاكرة الوطنية وصون مكوناتها للأجيال القادمة.

وتضم الجدارية المخصصة للتراث الثقافي غير المادي في جناح السلطنة في المعرض نماذج من الموروث العُماني تشمل فن البرعة وهو أداء جماعي يجمع بين الشعر والموسيقى والحركة ويشتهر في محافظة ظفار وأُدرج عام 2010 إلى جانب عرضة الخيل والإبل التي توثق المهارات والعادات المرتبطة بهما وأُدرجت عام 2018 والخنجر العُماني بما يمثله من رمز للهوية الثقافية ومهارات حرفية متوارثة وأُدرج عام 2022.

وقال سلمان بن علي العجمي رئيس قسم البحوث والدراسات الحضارية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان إن العناصر المعروضة تمثّل نماذج مختارة من موروث عُماني غني ومتعدد لكل منها جذوره التاريخية وارتباطه بالهوية الوطنية مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تزال حاضرة في المجتمع العُماني ولم تقتصر على كونها مظاهر تراثية من الماضي بل استمرت وانتقلت عبر الأجيال.

وأوضح أن عرض هذه العناصر في المعارض الثقافية ومنها معرض الشارقة الدولي للكتاب يستهدف إبراز العمق التاريخي والحضاري للسلطنة وتعريف الأجيال الحالية بموروثها إلى جانب تعزيز حضور الثقافة العُمانية إقليمياً ودولياً والترويج للسياحة الثقافية والتراثية مؤكداً أن ما تعرضه الجدارية لا يمثل سوى جزء من عناصر التراث العُماني المتنوعة.

وفي محور آخر تسلّط المشاركة الضوء على شخصيات عُمانية احتفت بها اليونسكو تقديراً لإسهاماتها العلمية والفكرية من بينها الطبيب والعالم اللغوي ابن الذهبي الذي أُدرج عام 2015 واشتهر بكتابه "الماء" وهو مؤلف موسوعي جمع بين الطب والصيدلة واللغة، والعالم والفقيه نور الدين السالمي الذي أُدرج في العام نفسه تقديراً لدوره العلمي والإصلاحي ومؤلفاته وفي مقدمتها "تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان" و"جوهر النظام".

وتضم هذه الشخصيات أيضا المؤرخ والأديب ابن رزيق الذي احتفت به اليونسكو عام 2023 بمناسبة مرور 150 عاماً على وفاته تقديراً لإسهاماته في توثيق تاريخ الدولة البوسعيدية والعالم اللغوي المُبَرِّد الذي أُدرج عام 2025 بمناسبة مرور 1200 عام على ولادته ويُعد من أبرز أئمة المدرسة البصرية في النحو واللغة ومن أشهر مؤلفاته كتاب "الكامل" و"المقتضب".

وأشار سلمان العجمي إلى أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب تنفذ مشروعاً سنوياً لتوثيق الشخصيات العُمانية التي أسهمت في الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي والثقافي بهدف تعريف الأجيال بسيرها ومؤلفاتها وأدوارها من خلال تنظيم ندوة متخصصة وإصدار كتاب ضمن سلسلة "قراءات في فكر العلماء" بما يعزز حضور هذه الشخصيات في الذاكرة الثقافية ويبرز إسهاماتها التي امتد تأثير بعضها إلى المستوى العالمي.

وتتسع الجدارية لتشمل نماذج أخرى من الشخصيات التي شكّلت محطات مهمة في تاريخ عُمان من بينها الإمام ناصر بن مرشد اليعربي مؤسس دولة اليعاربة والإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية إلى جانب العالم الموسوعي أبي المنذر العوتبي الصحاري وعالم اللغة والأدب ابن دريد في استعراض يعكس تنوع الإسهام العُماني في بناء المعرفة وصناعة التاريخ.

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