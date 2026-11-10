سلطان بن خليفة بن شخبوط يفتتح فعاليات كأس أمم آسيا للشطرنج في أبوظبي

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام / افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مساء اليوم منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات، المقامة حتى 18 نوفمبر الجاري في فندق شيراتون أبوظبي.

وتقام البطولة، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف الاتحاد الآسيوي، ورعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 30 فريقاً، بواقع 20 للرجال و10 للسيدات، من 19 دولة، بإجمالي 150 لاعباً ولاعبة.

حضر حفل الافتتاح الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وفؤاد درويش، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وهشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، والدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وعايض الأحبابي، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد حفل الافتتاح فقرات تراثية متنوعة، تضمنت عروض العيالة والشعر والموسيقى، بمشاركة طلبة مدرسة سما الدولية، قبل أن يؤدي الشيخ سلطان بن خليفة النقلة الافتتاحية الشرفية، إيذانا بانطلاق المنافسات.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة، إن البطولة تجسد قوة الشطرنج الآسيوي ووحدة أسرة اللعبة في القارة، والتطور المتواصل الذي تشهده، وتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للرياضة، وحرصها على تنمية المواهب الرياضية لدى الأجيال المقبلة، كما أعرب عن تقديره لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على رعايته للبطولة.

وأشار إلى أن الحدث فرصة لتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية، وتشجيع التميز الرياضي، وإلهام جيل جديد من لاعبي الشطرنج، بجانب أنه محطة مهمة ضمن استعدادات أبوظبي لاستضافة أولمبياد الشطرنج عام 2028، وأثنى على جهود نادي أبوظبي للشطرنج، واتحاد الإمارات للعبة، واللجنة المنظمة، والجهات التي أسهمت في تنظيم الحدث، آملا التوفيق للمشاركين في منافسات تسودها روح الرياضة والصداقة.

من جهته قال الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري أن استضافة نادي أبوظبي للشطرنج للحدث إضافة نوعية للفعاليات الشطرنجية التي تستضيفها الدولة، بعد النجاح المميز لبطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف تحت 20 عاما، التي نظمها نادي العين للشطرنج مؤخرا، بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة من 40 دولة.

وأضاف أن هذه البطولات تسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاعبي ولاعبات الإمارات، وتعزز مهاراتهم وإمكاناتهم، وتمهد الطريق لإظهار مستويات فنية عالية في الاستحقاق المنتظر عام 2028، معربا عن تقديره وامتنانه لرعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وجهود مجلس أبوظبي الرياضي في دعم فعاليات الشطرنج.

بدوره، توجه حسين عبدالله الخوري، بأسمى آيات التقدير والاحترام إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على رعاية الحدث، مشيدا بجهود مجلس أبوظبي الرياضي المستدامة في دعم الفعاليات المختلفة التي ينظمها النادي، وترحيبهم بالمنتخبات والوفود المشاركة في الحدث القاري الكبير.