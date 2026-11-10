انطلاق الدورة الأولى من «معرض جيتكس العالمي للروبوتات» بدبي 8 ديسمبر

دبي في 10 نوفمبر/وام/ يستضيف معرض «جيتكس جلوبال 2026»، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر المقبل في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، الدورة الأولى من «معرض جيتكس العالمي للروبوتات»، بمشاركة شركات عالمية وإماراتية تستعرض أحدث تقنيات الروبوتات الشبيهة بالبشر والذكاء الاصطناعي المجسّم، وتطبيقاتها في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والضيافة والبنية التحتية الذكية.

يجمع المعرض نخبة من الشركات المتخصصة في تطوير الروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل، لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الروبوتات التفاعلية والآلات الصناعية الذكية والمساعدين الروبوتيين متعددي اللغات والهياكل الخارجية القابلة للارتداء.

يأتي تنظيم المعرض في ظل النمو المتسارع لسوق الروبوتات عالمياً، إذ تجاوزت الشحنات العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر 22 ألف وحدة خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو سنوي بلغ 300%، وفقاً لمؤسسة «كاونتر بوينت ريسيرش»، وسط توقعات بتجاوز 50 ألف وحدة بنهاية العام الجاري.

وتواصل دبي تطوير منظومة الروبوتات والأتمتة من خلال «برنامج دبي للروبوتات والأتمتة»، الذي يستهدف نشر 200 ألف روبوت خلال عشر سنوات حتى عام 2032.

وتشارك في المعرض شركات عالمية متخصصة، من بينها «يونيتري»، التي تبلغ حصتها السوقية العالمية 31%، و«يو بي تك» و«آيموغا» و«ديب روبوتيكس»، إلى جانب شركة «ميكروبوليس روبوتيكس» الإماراتية، التي توفر روبوتات الدوريات ذاتية القيادة لشرطة دبي.

وتستعرض شركة «مانجوبوت» الإماراتية مجموعة من الروبوتات ذاتية التشغيل متعددة الأغراض، تشمل روبوتات الدوريات والاستقبال متعددة اللغات، إلى جانب عروض حية وتقنيات الهياكل الخارجية القابلة للارتداء.

وأكد مازن الكردي، المدير التقني لشركة «مانجوبوت»، أن مشاركة الشركة تتيح للزوار الاطلاع على كيفية عمل القوى العاملة الروبوتية وتطبيقاتها في بيئات العمل الفعلية.

وتشهد الفعاليات الظهور الأول في منطقة الشرق الأوسط لشركة «لوموس روبوتيكس» الصينية، التي تستعرض روبوت «MOS 2»، القادر على رفع حمولات تصل إلى 50 كيلوغراماً والعمل لأكثر من ثماني ساعات متواصلة.

ووفقاً للشركة، أكمل الجيل الأول من روبوتات «MOS» أكثر من ألف ساعة عمل متواصلة دون أعطال في مصنع «ميتسوبيشي إلكتريك» بمدينة تشانغشو، حيث نفذت الروبوتات مهام مناولة المواد وفحص الجودة وربط البراغي.

وتستعرض الشركة أيضا روبوت «NIX S3»، الذي يتمتع بـ21 درجة من حرية الحركة، وقدرات متقدمة على أداء الحركات الديناميكية.

من جانبها، تقدم شركة «لوتاه للروبوتات» الإماراتية مجموعة من الروبوتات الشبيهة بالبشر والروبوتات رباعية الأرجل والخدمية وروبوتات التنظيف والتحكم عن بعد، بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة العالمية.

وفي مجال الروبوتات التفاعلية، تشهد الفعاليات الظهور الأول في الشرق الأوسط لشركة «رايديكولوس»، التي تستعرض الروبوت البشري «TP01»، القادر على التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب الروبوت «DINOBOT»، المصمم على هيئة ديناصور ذكي ثنائي الأرجل.

وتشارك شركة «لايت أوريجنز» الصينية بعرض روبوت تفاعلي مصمم على شكل أرنب، مخصص للاستخدام في البيئات المنزلية.

وتستعرض شركة «بيسومي للروبوتات والذكاء الاصطناعي» الإماراتية ستة روبوتات بشرية متحركة، إلى جانب مختبر تفاعلي يتيح للزوار التعرف إلى تقنيات هندسة الروبوتات وبرمجتها وتدريبها، بالتعاون مع شركات عالمية من بينها «يونيتري» و«أردوينو» و«كوالكوم».

وفي مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تعرض شركة «JWIPC» الصينية وحدات تحكم روبوتية تعتمد على تقنيات «نفيديا»، وتوفر قدرات حوسبة تصل إلى 2070 تيرافلوب، بما يدعم معالجة البيانات واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

وتستعرض شركتا «سونغيينغ تكنولوجي» و«فيكو» منصات متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي المادي، فيما تعتزم «فيكو» الإعلان عن فريق متخصص في دولة الإمارات لدعم نشر حلولها التقنية في المنطقة.

وتنطلق الدورة السادسة والأربعون من «جيتكس جلوبال 2026»، الذي تنظمه شركة «inD»، بقمة جيتكس في مركز دبي التجاري العالمي يوم 7 ديسمبر، قبيل انطلاق فعاليات المعرض في مركز دبي للمعارض خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر، بالتزامن مع فعالية «إكسباند نورث ستار» المخصصة للشركات الناشئة والمستثمرين.

ومن المتوقع أن يجمع الحدث أكثر من 6000 شركة عارضة وناشئة، بمشاركة قادة حكوميين ومسؤولين تنفيذيين ومستثمرين ومشترين من 180 دولة.