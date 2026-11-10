معرض دبي للمركبات الكهربائية 2026 يبرز ابتكارات التنقل الذكي وحلول الشحن

دبي في 10 نوفمبر /وام/ تستعرض شركات إماراتية وعالمية مشاركة في "معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026"، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجالات السيارات الكهربائية والتنقل الذكي وحلول الشحن المتطورة، إلى جانب تعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات الإستراتيجية التي تدعم نمو قطاع المركبات الكهربائية وتواكب توجهات دولة الإمارات نحو التنقل المستدام.

وأكد مشاركون في الحدث، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المعرض يمثل منصة مهمة لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع التنقل الكهربائي، والتواصل المباشر مع العملاء والمستثمرين والمطورين، والتعرف على توجهات الأسواق واحتياجات المستهلكين، إلى جانب بناء شراكات جديدة تسهم في دعم مستقبل التنقل المستدام.

وقال بدر العوضي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية (UAEV)، إن مشاركة الشركة في المعرض تعد محطة مهمة لتعزيز حضور دولة الإمارات في مشهد التنقل الكهربائي، وتؤكد التزامها بدعم التحول نحو منظومة نقل أكثر استدامة وكفاءة، لافتا إلى أن هذه المشاركة أتاحت الاطلاع على أحدث التطورات والتوجهات العالمية في قطاع المركبات الكهربائية، وتبادل الخبرات مع نخبة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومزودي التقنيات والحلول المتخصصة.

وأضاف أن من أبرز ما أكدته مشاركة (UAEV) أهمية تكامل الجهود بين مشغلي شبكات الشحن، ومزودي خدمات الطاقة، ومصنّعي المركبات، والجهات المعنية، لتسريع تطوير البنية التحتية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على شحن المركبات الكهربائية. كما شكّل المعرض منصة مهمة لاستكشاف فرص الشراكات الإستراتيجية، والتعرف على التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بتجربة المستخدم ودعم تطور القطاع.

من جانبه قال خالد محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لشركة "جارجر اند جارج للتجارة" الإماراتية، إن مشاركة الشركة في معرض السيارات الكهربائية هذا العام تمثل فرصة مهمة لاستعراض أحدث المنتجات والحلول التي تعكس رؤيتها لمستقبل التنقل الذكي والمستدام، إلى جانب التعريف بمنتجاتها وتعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية بدولة الإمارات والمنطقة.

وأضاف أن المعرض يشكل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الجمهور والتعرف على احتياجات العملاء وتطلعاتهم، فضلاً عن استعراض أحدث التقنيات والطرازات الجديدة التي تواكب التطورات المتسارعة في قطاع التنقل الكهربائي.

وأوضح أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها إلى بناء شراكات إستراتيجية مع الموزعين والمستثمرين ومزودي خدمات الشحن والبنية التحتية، بما يدعم فرص النمو والتوسع ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بفهم توجهات المستهلكين، خصوصاً فيما يتعلق بمدى القيادة وسرعة الشحن وكفاءة الأداء والتقنيات الذكية، بما يسهم في توفير منتجات تتناسب مع احتياجات السوق وتوقعات العملاء.

بدوره، قال طارق بدران، مدير علامة إكس بنغ (XPENG) في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدى شركة "جلف ستار موتورز" التابعة لمجموعة علي وأولاده القابضة، إن الشركة تشارك في "معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026"، الذي يجمع أبرز الشركات والابتكارات في عالم التنقل الكهربائي، بأحدث طرازاتها "XPENG GX"، التي أطلقتها قبل أسبوع، و"Aircraft Land Carrier" من شركة "ARIDGE" التابعة لمجموعة "إكس بنغ" العالمية، وهو ابتكار استثنائي يجمع بين التنقل البري والطيران الشخصي في منظومة واحدة.

وأشار إلى أن ما يجعل تجربة "إكس بنغ" في دولة الإمارات استثنائية هو وجودها في دولة لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه، ما يجعلها بيئة مثالية لتقديم أحدث تقنياتها وابتكاراتها ومنتجاتها.

بدوره، أكد مصطفى أحمد أبو عقدة، مدير المبيعات وتطوير الأعمال في شركة "أتوم للحلول المبتكرة"، وهي شركة إماراتية متخصصة في تقديم خدمات وحلول شحن السيارات الكهربائية، أن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، بالتعاون مع شركة "سنجرو"، تمثل فرصة مهمة لاستعراض أحدث حلول الشحن الذكية.

وأوضح أن رؤية الشركة ترتكز على بناء بنية تحتية متكاملة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية في إمارات الدولة، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز التنقل المستدام وتحقيق الحياد المناخي.

وأضاف أن المعرض يتيح فرصة للتواصل المباشر مع العملاء والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية مع المستثمرين والمطورين والموزعين، بما يسهم في تعزيز حضور الشركة في السوق الإماراتية.

وأشار إلى أن تنظيم المعارض المتخصصة في دبي يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، معرباً عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون والمشاركة في الدورات المقبلة من المعرض.

ويعكس تنوع المشاركات في المعرض التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التنقل الكهربائي، سواء في تطوير المركبات الذكية والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أو في توسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين الشركات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع التنقل المستدام.