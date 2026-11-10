مكتبة محمد بن راشد و"الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء" يبحثان التعاون العلمي

دبي في 10 نوفمبر /وام/ بحثت مكتبة محمد بن راشد، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع لجامعة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز التعاون العلمي والمعرفي وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدعم البحث العلمي ونشر المعرفة، إلى جانب استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات البحثية والمعرفية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وفداً من المركز ضم عدداً من أساتذته ومسؤوليه؛ حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في دعم الدراسات والأبحاث المتخصصة، وتعزيز الوعي المجتمعي بعلوم الفضاء وتقنياته.

واستعرض اللقاء الخدمات والمصادر المعرفية التي توفرها المكتبة للطلبة والباحثين، بما تشمله من مجموعات مطبوعة ورقمية وقواعد بيانات متخصصة ومرافق بحثية، إلى جانب دورها في دعم التعلم المستمر وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمعرفية.

وتناول الجانبان دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحليلها، وفرص الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير قطاعي المكتبات والبحث العلمي.

كما تطرق اللقاء إلى الدورة الثالثة من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، التي تنظمها المكتبة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، بمشاركة خبراء ومتخصصين لمناقشة مستقبل صناعة المعرفة والتحولات التي يشهدها قطاع المكتبات والنشر في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي.

واستعرض وفد المركز أبرز مشروعاته البحثية، وفي مقدمتها مشاركته في تطوير القمر الاصطناعي العربي "813"، إلى جانب أبحاث الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وجهوده في تطوير القدرات البحثية وتأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية المتقدمة.

وشملت الزيارة جولة في مرافق المكتبة ومجموعاتها المعرفية ومكتباتها المتخصصة، اطلع خلالها الوفد على الخدمات والتجهيزات الحديثة الداعمة للبحث والتعلم.