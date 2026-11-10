جائزة "لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة" تحتفي بالفائزين بدورتها الثامنة والعشرين 12 نوفمبر

دبي في 10 نوفمبر/وام/ تنظم "جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة" حفل تكريم الفائزين بموسمها الثامن والعشرين يوم 12 نوفمبر الجاري في قاعة الزاهية بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي وذلك احتفاءً بكوكبة من الأطفال والناشئة على المستويين المحلي والخليجي ممن تميزوا بإبداعاتهم ومواهبهم في مجالات متنوعة في مناسبة تجسد الاهتمام برعاية الطاقات الواعدة وتشجيع الأجيال الجديدة على مواصلة مسيرة التميز والابتكار.

ويشهد الموسم الحالي تكريم 131 فائزا وفائزة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من بينهم 13 فائزاً من أصحاب الهمم في تأكيد على اتساع نطاق الجائزة وحرصها على إتاحة الفرص أمام الأطفال لإبراز قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في مسارات الإبداع والمعرفة والابتكار.

وأكدت سعادة أمينة الدبوس المدير التنفيذي للجائزة أن حفل التكريم يمثل محطة مهمة للاحتفاء بإنجازات الأطفال والناشئة وتسليط الضوء على ما يمتلكونه من طاقات ومواهب تستحق الرعاية والتشجيع مشيرة إلى أن الجائزة تواصل رسالتها في توفير بيئة محفزة تساعد المبدعين الصغار على اكتشاف إمكاناتهم وتنمية مهاراتهم والانتقال بها إلى آفاق أرحب من التميز.

وقالت إن الجائزة عبر مسيرتها الممتدة على مدى 28 موسما أصبحت مساحة داعمة للإبداع الطفولي ومنصة تلتقي فيها المواهب مع فرص التطوير والتقدير .. مؤكدة أن أثرها لا يقتصر على تكريم الفائزين بل يمتد إلى تحفيز بقية الأطفال على المشاركة والمثابرة وترسيخ الإيمان بأن لكل طفل قدرات يمكن تنميتها متى توافرت له البيئة المناسبة والدعم المستمر.

وأضافت أن رعاية الطفولة وتنمية المواهب مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية لافتة إلى الدور الذي تضطلع به جمعية النهضة النسائية بدبي في دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الأطفال والناشئة وتعزيز قدراتهم الإبداعية والمعرفية والإسهام في إعداد جيل واثق بقدراته معتز بهويته الوطنية قادر على المشاركة في صناعة المستقبل.

وأشارت إلى أن تخصيص مساحة لتكريم الفائزين من أصحاب الهمم يعكس إيمان الجائزة بأهمية اكتشاف قدرات جميع الأطفال وتوفير الفرص التي تتيح لهم التعبير عن مواهبهم وتحقيق طموحاتهم بما يعزز قيم الشمول والتكافؤ والاحتفاء بالإنجاز.

وثمّنت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة الدعم المتواصل الذي يقدمه رعاتها الرئيسيون وفي مقدمتهم " وصل العقارية" وهيئة كهرباء ومياه دبي تقديراً لدورهم في دعم مسيرة الجائزة وتعزيز رسالتها الهادفة إلى اكتشاف مواهب الأطفال والناشئة ورعاية إبداعاتهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.