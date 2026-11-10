انطلاق الأدوار الرئيسية لبطولة "إعمار دبي بريميير بادل P1"

دبي في 10 نوفمبر /وام/ انطلقت اليوم، منافسات الأدوار الرئيسية لبطولة "إعمار دبي بريميير بادل P1"، التي يستضيفها مجمع حمدان الرياضي حتى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات البادل على مستوى العالم.

وشهدت منافسات اليوم إقامة مباريات دور الـ64 للرجال ودور الـ32 للسيدات، وأسفرت عن تأهل عدد من الثنائيات إلى الدور المقبل، في مباريات امتد بعضها إلى ثلاث مجموعات.

وفي منافسات الرجال، تأهل الإسبانيان خافي غونزاليس، وخافي رويز، ومواطنيهما تيو زاباتا، وألفارو نارانخو مارتينيز، كما تأهل الإيطالي فيديريكو أباتي، والأرجنتيني فاكوندو دال بيانكو، والإيطالي فلافيو دومينغيز، والإسباني إينيغو ساغر.

كما تأهل الإسبانيان مانويل كاستانيو، وبابلو هيرنانديز ألفاريز، ومواطنهما فيكتور رويز، والأرجنتيني فاكوندو لوبيز، والإسبانيان خافي مارتينيز، ولويس هيرنانديز كيسادا، ومانويل أراغون هيريرا، وأليخاندرو روغلان بونس، إلى جانب الأرجنتينيين أليكس تشوزاس، وخوان روبيني.

وفي منافسات السيدات، تأهلت الإسبانيتان لورينا روفو أورتيز، وفيكتوريا إغليسياس سيغادور، والإسبانية مارتا أريانو نافارو، والألمانية فيكتوريا كورز، كما حجزت الإسبانيتان جوليا كاستيو لوبيز، ومارتا رودريغيز أباخو، مقعديهما في الدور المقبل.

وشهدت المنافسات أيضاً تأهل الأرجنتينية مارتينا فاسيو غويينيتشي، والإسبانية فيرونيكا فيرسيدا، والإسبانيتين ألبا لوبيز مورال، وكارلا فاسيو غويينيتشي.

وتقام البطولة ضمن روزنامة جولة "قطر إيرويز بريميير بادل" العالمية، وتعد إحدى بطولات فئة "P1"، حيث يحصل الفائز باللقب على 1000 نقطة في التصنيف العالمي، مقابل 600 نقطة للوصيف.