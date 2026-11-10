قائد شرطة عجمان يشيد بتميز خدمات مركز شرطة المدينة الشامل

عجمان في 10 نوفمبر/وام/ أشاد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بالنتائج المتميزة التي حققها مركز شرطة المدينة الشامل في مؤشرات الأداء وجودة الخدمات التي عكست كفاءة منظومة العمل وفاعلية الجهود المبذولة في تطوير الخدمات الشرطية وتعزيز سعادة المتعاملين.

وأكد سعادته في تصريحات له أن هذه النتائج التي سجلت خلالها نسبة نبض المتعامل 96% خلال الأشهر التسعة الماضية تجسد حرص المركز على الارتقاء بمستوى الخدمات وتبني أفضل الممارسات في تقديمها بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ نهج التطوير المستمر والتميز في العمل الشرطي

وأظهرت مؤشرات أداء المركز عن الفترة نفسها تحسناً بنسبة 24.14% في معدل زمن تقديم الخدمة ليبلغ دقيقتين و12 ثانية فيما بلغ متوسط مدة انتظار المتعاملين دقيقة واحدة إلى جانب تحقيق تحسن بنسبة 5.8% في إجمالي معدل خدمة المتعاملين بما يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

وفي مجال التحول الرقمي حقق المركز نسبة 98.5% في استخدام التطبيقات الذكية فيما بلغت نسبة السعادة في الخدمات الذكية 96% مدعوماً بالتوسع في تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية وتسهيل وصول المتعاملين إليها

وأثنى قائد عام شرطة عجمان على جهود ضباط المركز وصف الضباط والأفراد وما يبذلونه من عمل متواصل أسهم في تحقيق هذه النتائج مشدداً على أهمية مواصلة تطوير منظومة الخدمات وتبني الحلول الذكية ومتابعة مؤشرات الأداء والاستفادة من ملاحظات المتعاملين في تحسين الإجراءات بما يعزز ثقة المجتمع ويرتقي بجودة الخدمات الشرطية