مسجد الإمام أحمد الطيب يفتح باب التسجيل في الدورة الرابعة لمسابقة القرآن الكريم

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ أعلن مسجد الإمام أحمد الطيب في السعديات بأبوظبي، فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من مسابقة القرآن الكريم، التي تُنظَّم خلال الفترة من 9 نوفمبر حتى 7 ديسمبر 2026، بهدف تشجيع حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته، واكتشاف المواهب القرآنية من الفئات العمرية المختلفة ورعايتها.

وتستهدف المسابقة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من الذكور والإناث، وتتيح لهم فرصة المشاركة وفق الشروط والمعايير المعتمدة، بما يراعي اختلاف مستويات المتسابقين وقدراتهم في الحفظ والتلاوة والتجويد.

وتتوزع المسابقة على 9 فئات، تشمل 5 فئات رئيسية، هي حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ 20 جزءاً، وحفظ 10 أجزاء، وحفظ 5 أجزاء، وحفظ جزء عمّ، وفق فئات عمرية محددة تختلف بين المواطنين والمقيمين.

ويتيح فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً المشاركة للمواطنين من الأعمار المختلفة، وللمقيمين حتى سن 22 عاماً، فيما يُخصص فرع حفظ 20 جزءاً للمواطنين حتى سن 30 عاماً والمقيمين حتى سن 19 عاماً، وفرع حفظ 10 أجزاء للمواطنين حتى سن 20 عاماً والمقيمين حتى سن 16 عاماً، وفرع حفظ 5 أجزاء للمواطنين حتى سن 15 عاماً والمقيمين حتى سن 13 عاماً، بينما يُتاح فرع حفظ جزء عمّ للمواطنين حتى سن 12 عاماً.

كما خُصصت 3 فئات للمسلمين الجدد من الأعمار المختلفة، تشمل حفظ الجزأين 29 و30، أو حفظ جزء عمّ، أو حفظ سورة الفاتحة والسور من سورة الأعلى إلى سورة الناس، إلى جانب فئة خاصة بالمسلمين الجدد في المؤسسات العقابية بالدولة، بما يعزز شمولية المسابقة ويوسع فرص المشاركة أمام فئات المجتمع المختلفة.

وتولي المسابقة اهتماماً خاصاً بتشجيع الأطفال والشباب على الحفظ والمراجعة المستمرة، إلى جانب تعزيز دور الأسر والمؤسسات التعليمية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم في اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها، بما يسهم في ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله.

وتأتي المسابقة ضمن المبادرات الدينية والمجتمعية التي يحتضنها مسجد الإمام أحمد الطيب، انطلاقاً من رسالته في نشر المعرفة الدينية وتعزيز قيم الرحمة والتسامح والتعايش، بما ينسجم مع رسالة بيت العائلة الإبراهيمية.