4 جسور جديدة للمشاة في الظفرة لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق

الظفرة في 10 نوفمبر/وام/ بدأ الأعمال الإنشائية في أربعة جسور للمشاة في مواقع حيوية بمدن منطقة الظفرة، بما يعزز سلامة مستخدمي الطرق، ويوفر معابر آمنة ومنظمة، ويرتقي بجودة التنقل والحياة لأفراد المجتمع.

تتوزع الجسور - التي تأتي في إطار جهود تطوير بنية تحتية متكاملة وتوفير بيئة حضرية آمنة ومستدامة - على عدد من المواقع الاستراتيجية لتشمل مدينة غياثي، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، إضافة إلى مدينة زايد على شارع الشيخة سلامة بنت بطي وشارع محمد خلف المزروعي، بما يوفر حلولاً آمنة لعبور المشاة على الطرق الرئيسية والشوارع الحيوية.

تعتمد التصاميم الهندسية للجسور على الهياكل الفولاذية الشبكية التي تجمع بين المتانة والكفاءة الإنشائية والمظهر الجمالي، مع تزويدها بالسلالم والمصاعد لتسهيل الوصول والاستخدام، ومراعاة احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن.

يستهدف المشروع تعزيز مستويات السلامة المرورية من خلال تخصيص معابر علوية للمشاة، والحد من العبور المباشر للطرق، بما يسهم في الفصل بين حركة المشاة والمركبات، وتقليل مخاطر الحوادث، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب توفير مسارات آمنة ومنظمة تدعم سهولة التنقل اليومي للسكان ومستخدمي الطرق.

يأتي تنفيذ المشروع ضمن مواصلة تطوير منظومة البنية التحتية والمرافق الحضرية، من خلال تنفيذ مشاريع تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الهندسية، وتضع سلامة المشاة وسهولة التنقل في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وترسيخ مقومات المدن الآمنة والمستدامة في منطقة الظفرة.