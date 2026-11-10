"ليدر هيلث كير" تعرض روبوتاً ميدانياً لنقل المصابين في "الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري"

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ استعرضت شركة "ليدر هيلث كير - Leader Healthcare"، خلال مشاركتها في فعاليات "الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري" في أبوظبي، روبوتاً ميدانياً مصمماً لنقل المصابين وتوفير المعدات الطبية اللازمة لهم خلال عمليات الإخلاء والإسعاف في مواقع العمليات، دون الحاجة إلى تدخل الجنود في عملية النقل أو استخدام سيارات الإسعاف التقليدية.

وقال المهندس حسام الدين حسن، مدير العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي بشركة "ليدر لتجارة المستلزمات الطبية"، في تصريح لـ"وام"، إن الروبوت صمم لتنفيذ مهام إخلاء المصابين ونقلهم من مواقع العمليات، مصحوبين بالمعدات الطبية اللازمة لتوفير الرعاية العاجلة لهم في الميدان، موضحاً أنه يتمتع بقدرة تشغيلية تصل إلى 10 ساعات، ويغطي مسافات تتجاوز 30 كيلومتراً، فضلاً عن قدرته على حمل الأوزان الثقيلة، وتوفير رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وإتاحة الاتصال السلكي عبر أنظمته.

وأضاف أن الروبوت يتيح تنفيذ عمليات إخلاء المصابين في البيئات الميدانية المختلفة، بما فيها الصحارى والغابات والتضاريس الطبيعية الوعرة، ويدعم فرق المهام في الوصول إلى المواقع التي يتعذر على المسعفين بلوغها، بفضل قدرته على تجاوز العوائق والقفز لمسافات تتراوح بين متر ونصف ومترين، إلى جانب اعتماده على تقنيات التشغيل الآلي التي تمكنه من الوصول إلى تلك المواقع دون تدخل مباشر.

وأوضح أن الشركة توفر كذلك تجهيزات متخصصة لدعم الخدمات الطبية في الميدان، تشمل غرف عمليات متنقلة ووحدات للتعامل مع حالات التلوث البيولوجي والكيميائي، ضمن منظومات الحماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، بما يمكن الفرق الطبية والمسعفين من إجراء التدخلات العلاجية وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين مباشرة في مواقع العمليات.

وأشار إلى أن الشركة تقدم حلولاً متخصصة في المحاكاة الطبية لتدريب الأطباء والفرق الطبية الميدانية على التعامل مع السيناريوهات والإصابات المحتملة أثناء المهام، بدءاً من إجراءات الإسعافات الأولية وصولاً إلى التدخلات الإسعافية المتقدمة، بما يتيح تنفيذ التدريبات في بيئات محاكاة دون الحاجة إلى التواجد في مواقع العمليات الفعلية.

وأضاف أن برامج التدريب تعتمد على دمى محاكاة طبية عالية ومنخفضة الدقة (High-Fidelity and Low-Fidelity Manikins)، تحاكي الحالات الطبية والإصابات بمستويات مختلفة من التعقيد، وتسهم في تطوير مهارات المسعفين ومقدمي الرعاية الصحية ورفع جاهزيتهم للتعامل مع المتطلبات الطبية للمهام الميدانية المختلفة.