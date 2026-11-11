إطلاق أكاديمية متخصصة في صيانة السيارات الكهربائية بدبي

دبي في 11 نوفمبر/وام/ شهدت فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 الإعلان عن إطلاق أكاديمية متخصصة في التدريب على صيانة السيارات الكهربائية والتعامل مع تقنياتها، على أن تبدأ استقبال المتدربين خلال الربع الأول من عام 2027، في خطوة تستهدف تأهيل كوادر فنية لمواكبة التوسع في استخدام هذا النوع من المركبات.

وقال سعيد الجنيبي، الرئيس التنفيذي لشركة «إي في إس»، إن الأكاديمية تأتي استناداً إلى خبرة الشركة في مجال صيانة السيارات الكهربائية، منذ بدء أعمالها في دولة الإمارات عام 2020، حيث تطور نطاق خدماتها من علامة تجارية واحدة إلى 16 علامة، بينها 12 علامة صينية، ما أتاح لها اكتساب خبرات فنية في التعامل مع مختلف تقنيات المركبات الكهربائية.

وأوضح الجنيبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/أن الأكاديمية ستتخذ من مجمع دبي للاستثمار مقراً لها في المرحلة الأولى، وتستهدف تدريب الأفراد والعاملين في شركات وورش صيانة السيارات التقليدية، وتأهيلهم لاكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع المركبات الكهربائية ومتطلبات صيانتها، مع التوجه إلى التوسع مستقبلاً في بقية إمارات الدولة.

وأضاف أن البرامج التدريبية ستجمع بين الجانبين النظري والعملي، وتتضمن دورات توعوية وتخصصية، إلى جانب اختبارات لتقييم المعارف والمهارات الفنية للمتدربين، ويشرف عليها مهندسون وفنيون متخصصون في مجال السيارات الكهربائية، من بينهم أصحاب خبرات في التدريس الأكاديمي والعمل الميداني.

وأشار إلى أن إطلاق الأكاديمية يأتي في ظل التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، وما يصاحبه من حاجة إلى تطوير مهارات العاملين في قطاع صيانة السيارات، لا سيما العاملين في الورش التقليدية، بما يمكنهم من التعامل مع أنظمة هذه المركبات وتقنياتها المختلفة.

ولفت إلى أن البرامج ستشمل أيضاً الراغبين في تأسيس ورش متخصصة في صيانة السيارات الكهربائية، من خلال تزويدهم بالمعارف الفنية اللازمة للعمل في هذا المجال.

ويُقام معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، وتنظم فعالياته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويختتم أعماله غداً الخميس.