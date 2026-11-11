انطلاق منافسات البراعم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 11 نوفمبر /وام/ دخلت النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مرحلة جديدة من المنافسات بعدما استضافت «مبادلة أرينا» اليوم منافسات البراعم من البنين والبنات لحاملي الأحزمة الرمادية والصفراء والبرتقالية، بمشاركة واسعة من لاعبين ولاعبات يمثلون أندية وأكاديميات محلية ودولية، وسط حضور جماهيري وعائلي كبير.

تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة تعكس مكانتها بوصفها إحدى أبرز بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم.

وأكد سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الاستثمار في الفئات العمرية الصغيرة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية الاتحاد، لما له من دور في توسيع قاعدة الممارسين وضمان استدامة الإنجازات الرياضية.

وقال إن ممارسة الجوجيتسو في سن مبكرة تسهم في ترسيخ قيم الانضباط والصبر والثقة بالنفس واحترام الآخرين، إلى جانب تنمية المهارات الفنية، مشيراً إلى أن إتاحة الفرصة أمام البراعم للمشاركة في بطولات عالمية بهذا المستوى تعزز خبراتهم وترسخ ارتباطهم بالرياضة.

وأضاف أن صناعة الأبطال تبدأ بالاكتشاف المبكر للمواهب ورعايتها ضمن منظومة متكاملة تضم الأسرة والمدرسة والنادي والاتحاد، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير بيئة محفزة تساعد اللاعبين الصغار على التعلم والتطور، بما يدعم استمرار الإنجازات الإماراتية في رياضة الجوجيتسو.

وعكست منافسات اليوم مستويات فنية واعدة للبراعم المشاركين، في ظل ما أظهروه من مهارات فنية وروح تنافسية، فيما طغت أجواء الفرح على مراسم التتويج، وسط حضور الأسر التي واصلت دعم أبنائها وتشجيعهم.

وأكد حسن علي محمد الرئيسي، والد اللاعب عبدالله حسن الرئيسي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن ممارسة ابنه للجوجيتسو أسهمت في تطوير شخصيته وتعزيز انضباطه وثقته بنفسه واحترامه للآخرين، مشيراً إلى أن المشاركة في بطولة عالمية بهذا المستوى تمنح الأطفال والأسر دافعاً كبيراً للاستمرار في ممارسة الرياضة.

من جانبه، أعرب اللاعب البرازيلي هوغو ماتارونا (11 عاماً)، من فريق «ليفل أب بي جي جيه»، المتوج بذهبية الحزام البرتقالي لفئة البراعم وزن 34 كجم، عن سعادته بإحراز الميدالية الذهبية، مؤكداً أن التدريبات المكثفة والالتزام بتعليمات المدرب كانا وراء تحقيق هذا الإنجاز، وأعرب عن تطلعه لمواصلة حصد الألقاب مستقبلاً.

بدورها، أعربت اللاعبة الإماراتية نوف راشد السخاوي، من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الحاصلة على فضية الحزام الرمادي لفئة البراعم وزن 25 كجم، عن سعادتها بالميدالية الفضية، مؤكدة أن المشاركة منحتها خبرة كبيرة، وأنها ستواصل التدريب من أجل المنافسة على الذهب في النسخ المقبلة.

وتتواصل غداً منافسات البطولة بإقامة نزالات فئة الناشئين من البنين والبنات لحاملي الأحزمة الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر، وسط ترقب لنزالات قوية تعكس تطور مستويات اللاعبين واللاعبات، وتوفر لهم المزيد من الخبرات التنافسية أمام مشاركين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.