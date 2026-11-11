"الأكاديمية الرئاسية الروسية" تطلع على تجربة الإمارات في العمل الحكومي

دبي في 11 نوفمبر / وام / تعقد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، حتى 13 نوفمبر الجاري، برنامجاً تدريبياً بعنوان "التوجهات المستقبلية" بمشاركة 16 مسؤولاً ومختصاً من الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، بهدف تعريفهم بتجربة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ويركز البرنامج، المنعقد منذ 9 نوفمبر انسجاما مع رؤية "نحن الإمارات 2031" لتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، على محاور القيادة الاستراتيجية في ظل المتغيرات العالمية، والاتجاهات الرقمية، والمسرّعات الحكومية، وأفضل الممارسات الوطنية في استشراف المستقبل وتحليل البيانات والأمن السيبراني والابتكار في القطاع العام، إلى جانب زيارات ميدانية لمؤسسات حكومية رائدة للاطلاع على تطوير الخدمات وتسريع المبادرات.

وتنظم الكلية في إطار التعاون المشترك، وبالتزامن مع مرور 55 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وروسيا، مؤتمراً علمياً في متحف المستقبل بدبي بعنوان "مستقبل الإدارة الحكومية في ضوء التحولات العالمية" لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات في تطوير السياسات والخدمات العامة.

وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن العلاقات الإماراتية الروسية الممتدة منذ 55 عاماً تمثل نموذجاً للشراكات القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتعزيز التعاون ودعم التنمية في البلدين، مشيراً إلى ترسيخ الإمارات نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي يرتكز على استشراف المستقبل وتوظيف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بكفاءة المؤسسات وجودة الخدمات، فيما شدد محمد الخطيب، مدير أول إدارة الخدمات المساندة في الكلية، على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الحكومية لتطوير القدرات المؤسسية وتعزيز الجاهزية للتحولات المستقبلية.