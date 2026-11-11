جوائز أوتوميكانيكا دبي 2026 تكرّم الفائزين بقطاع خدمات المركبات

دبي في 11 نوفمبر / وام / كرّمت جوائز أوتوميكانيكا دبي 2026، اليوم، مجموعة من الشركات والمنتجات والكفاءات المهنية تقديراً لإنجازاتها في مجالات الخدمات والمنتجات والتحول الرقمي والتميز المهني في قطاع خدمات المركبات، وذلك خلال حفل أقيم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

وسجلت الدورة السادسة من الجوائز، التي أقيمت برعاية رئيسية من شركة بريدجستون، نمواً بنسبة 110% في عدد المشاركات، لتصل إلى 748 مشاركة من 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، مقارنة بـ357 مشاركة العام الماضي، فيما اختير الفائزون من بين 70 مرشحاً ضمن القائمة القصيرة.

وتولت لجنة من الخبراء الإقليميين والدوليين تقييم المشاركات وفق معايير شملت التطور التكنولوجي والتنمية المستدامة والأثر على القطاع والزيارات الميدانية.

وحصل سعادة الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، على جائزة التقدير الخاص.

وقال مايكل يوهانس، نائب رئيس قطاع أوتوميكانيكا في شركة ميسي فرانكفورت، المنظمة لمعارض أوتوميكانيكا الدولية، إن عدد السيارات على الطرق حول العالم بلغ حالياً 1.6 مليار سيارة، وهو مستوى غير مسبوق، فيما يُتوقع أن تصل إيرادات سوق خدمات المركبات العالمي إلى 850 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035.

وأكد أن القطاع يمتلك فرصاً كبيرة للنمو، مشيراً إلى أن الجوائز لا تركز على حجم المشاركات فحسب، بل على جودتها وأثرها والابتكار الذي تقدمه، ولفت إلى مشاركة مؤسسات القطاع العام في مجالات سلامة الطرق والاستدامة والبنية التحتية والتحول الرقمي، وتزايد الطابع الدولي للجوائز وأهمية ضمان إتاحة حلول التنقل للجميع.

من جانبه، قال كريس لي، مدير مجموعة معارض التنقل واللوجستيات في شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، إن مستوى الشركات والمنتجات والكفاءات التي جرى تكريمها يعكس حجم الاستثمارات والخبرات الموجهة نحو بناء قطاع أكثر استدامة ومرونة وترابطاً وأماناً، مشيراً إلى دور دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أسرع أسواق خدمات المركبات نمواً في العالم.

بدوره، أكد تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي، أن الفائزين يعكسون توجه القطاع نحو تطوير سلامة النقل والخدمات الرقمية الذكية والممارسات المستدامة في ورش الصيانة، مشيراً إلى أن تجاوز عدد المشاركات ضعف مستوى العام الماضي يعكس اهتمام الشركات بالاستثمار في الابتكار والارتقاء بمعايير القطاع.

وشملت الجوائز مختلف مراحل سلسلة القيمة في سوق خدمات المركبات، بما فيها خدمات ورش الصيانة وتطوير المنتجات والتحول الرقمي والإسهامات الفردية.

وحصدت شركة أدنوك للتوزيع جائزتي اختصاصي العناية بالسيارات للعام والمنتج الرقمي للعام عن تطبيق أدنوك للتوزيع، فيما فاز مركز النقل المتكامل في أبوظبي بجائزة منتج السلامة للعام عن منصة «سلامة» للنقل المدرسي.

وفازت شركة تاكسي دبي بجائزة مشروع التحول الرقمي للعام عن نظام إدارة شحن المركبات الكهربائية القائم على الذكاء الاصطناعي وتقنية تعلّم الآلة.

واستحوذت المنتجات والخدمات الرقمية على أربع جوائز من أصل 12 جائزة مخصصة للشركات والمنتجات، شملت تطبيق أدنوك للتوزيع ومنصة «سلامة» ونظام إدارة شحن المركبات الكهربائية التابع لشركة تاكسي دبي، إلى جانب شركة «آكسيون لخدمات تسوية المطالبات»، التي فازت بجائزة الشركة الناشئة للعام، وحصلت على إشادة لجنة التحكيم عن منصة «كليمز أو.إس» لتسوية المطالبات.

وشملت الإنجازات المرتبطة بالاستدامة نظام تنظيف المركبات الذي طورته شركة «بلوفيرس كلين تك»، وحلول شحن المركبات الكهربائية، فيما ضمت قائمة الفائزين شركات من خارج الدولة، بينها «إنش كيب كينيا بودي شوب» وشركة «ميلي إيه جي» الألمانية.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، فازت عائشة عاطف، المدربة الفنية لورش الصيانة في المعهد الألماني الإماراتي للتدريب المهني، بجائزة المرأة في سوق خدمات المركبات.

وذهبت جائزة النجم الصاعد في سوق خدمات المركبات إلى كليفيسا توسكا، الرئيسة التنفيذية لشركة «نورث ستار شاين كار كير»، ونيكولاس جيسوس فرنانديز، المسؤول التنفيذي الأول للتسويق للمجموعة – الأعمال الدولية في «مجموعة بهوان إنترناشونال القابضة».

و حصلت شركة «يوروديزل سيرفيسيز» على جائزة الشراكة الممتدة على مدى 20 عاماً.

وتتواصل فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي 2026 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي حتى غد الخميس 12 نوفمبر الجاري.