"الطوارئ والأزمات - أبوظبي" يستعرض مشاريعه الرقمية بالكونجرس العالمي للطب العسكري

أبوظبي في 11 نوفمبر /وام/ استعرض مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، خلال مشاركته في فعاليات "الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري" بمركز "أدنيك" بأبوظبي، مجموعة من مشاريعه الاستراتيجية وحلوله التقنية المتقدمة، الهادفة إلى تعزيز كفاءة منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة لمختلف الحالات الطارئة في الإمارة.

وقالت شيخة العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في المركز، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المشاركة تهدف إلى إبراز المشاريع والمبادرات التقنية الداعمة لاستدامة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، مشيرة إلى أن جناح المركز يستعرض عدداً من المشاريع، أبرزها "معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال للنشاط الصحي"، الهادف إلى تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية وضمان استمرارية خدماتها في مختلف الظروف.

وأوضحت أن المنصة الرقمية الخاصة بالمعيار تدعم عمليات العمل والتدقيق الخارجي بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير آليات المتابعة والتقييم، ورفع كفاءة تطبيق متطلبات استمرارية الأعمال، انسجاماً مع توجهات المركز وحكومة أبوظبي نحو توظيف الحلول الذكية لتعزيز الجاهزية وضمان الاستجابة الفاعلة لمختلف أنواع الطوارئ في جميع الأوقات.

وأضافت أن المشاركة تتضمن أيضاً استعراض "منصة جاهزية"، التي تمثل التوأم الرقمي لإدارة الأزمات، من خلال نمذجة إمارة أبوظبي ومحاكاة السيناريوهات الواقعية، بما يتيح استشراف التحديات وتعزيز الاستعداد المسبق للتعامل معها، إلى جانب منظومة الطائرات بدون طيار التي تدعم سرعة الاستجابة الميدانية أثناء وقوع الأحداث، وتسهم في تعزيز قدرات التعامل مع الحالات الطارئة.

ويستعرض المركز أيضا "منصة عين" القائمة على توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (Fully Agentic AI)، والتي توفر أدوات متكاملة لدعم مختلف العمليات التشغيلية للمركز، وتعزيز قدرات الرصد المبكر، ورفع كفاءة التنسيق والجاهزية، بما يدعم تكامل منظومة إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة.