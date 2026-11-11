"دبي للثقافة" ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في جائزة "المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي"

دبي في 11 نوفمبر / وام / توجت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جائزة "المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي"، التي يمنحها المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI) وسط منافسة ضمت أكثر من 200 مشروع من مختلف أنحاء العالم، وذلك تقديراً لنجاحها في تطوير وتطبيق "إطار عمل استباقي لحماية التراث" خلال مشروع إعادة تأهيل حصن الفهيدي.

ويعكس هذا الإنجاز ريادة دبي في توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة لصون المعالم التاريخية وتعزيز استدامة الأصول التراثية، بما يضمن الحفاظ على الإرث الثقافي للإمارة ونقله إلى الأجيال القادمة.

واعتمدت الهيئة منهجية متكاملة تجمع بين الخبرات الهندسية والتقنيات الحديثة وأنظمة الرصد المتقدمة لحماية حصن الفهيدي، المشيّد نحو عام 1787 بوصفه أقدم مبنى قائم في دبي، بالتزامن مع تنفيذ أعمال حفر تجاوز عمقها 16 متراً بالقرب من البرج الجنوبي الغربي للحصن، حيث أسهم توظيف أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة الدقيقة في متابعة التغيرات الإنشائية والاهتزازات والتشققات المحتملة، واتخاذ قرارات استباقية حالت دون وقوع أضرار إنشائية أو فقدان عناصر تراثية.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن التكريم يعكس التزام الهيئة بتبني الابتكار في مشاريعها الثقافية والتراثية وتطوير حلول ترفع كفاءة إدارة الأصول وتعزز استدامتها، موضحة أن هذه المنهجية المبتكرة توفر أساساً لتطوير حلول مستقبلية لحماية مواقع تراثية أخرى، مع تأكيدها أهمية الاستثمار في المعرفة وبناء القدرات وتعزيز التعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين.

وشارك وفد الهيئة، في سياق متصل، في زيارة معرفية إلى مصفاة قرطاجنة في كولومبيا التابعة لشركة "إيكوبترول" للاطلاع على تطبيقات الابتكار في الاستدامة، إلى جانب حضور ورشة عمل تناولت الاستثمار في الشركات الناشئة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم الفرص الاستثمارية، بما يدعم تطوير القدرات المؤسسية وترسيخ ثقافة الابتكار.