9 لاعبين يتنافسون على صدارة «السباق إلى دبي» في ختام موسم الجولف

دبي في 11 نوفمبر/وام/ تتجه الأنظار نهاية هذا الأسبوع إلى ملعب «إيرث» في عقارات جميرا للجولف، الذي يجتضن بطولة جولة دي بي ورلد الختامية، التي تشهد المنافسة على لقب «السباق إلى دبي» وتصدر التصنيف العام للجولة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجولف في العالم.

وأعلنت اللجنة المنظمة قائمة تضم 9 لاعبين يملكون فرص المنافسة على صدارة الترتيب العام، في ظل تخصيص 2000 نقطة للفائز بالبطولة الختامية، ما يفتح المجال أمام تغييرات في المراكز قبل إسدال الستار على الموسم.

ويتصدر الإسباني أوجينيو تشاكارا الترتيب، بعدما حقق ثلاثة ألقاب خلال الموسم، متقدماً بفارق 533.93 نقطة على الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، فيما يحتل الأمريكي باتريك ريد المركز الثالث برصيد 3528.62 نقطة، بعد فوزه بلقبين هذا الموسم.

ويعد ريد اللاعب الوحيد، إلى جانب تشاكارا وماكلروي، الذي يمكنه حسم لقب «السباق إلى دبي» دون الفوز بالبطولة الختامية، وفقاً لنتائج منافسيه، بينما يحتاج اللاعبون الستة الآخرون إلى التتويج باللقب مع تحقق شروط محددة تتعلق بترتيب المتصدرين.

ويمتد نطاق المنافسة ليشمل الجنوب أفريقي كيسي جارفيس، والإنجليزي آرون راي، والإسباني جون رام، والنيوزيلندي ريان فوكس، والجنوب أفريقي جايدن شابر، والنيوزيلندي دانيال هيلير، إذ يتعين على كل منهم الفوز بالبطولة الختامية، إلى جانب تعثر أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وفق حسابات الترتيب.

ويبرز جون رام، المتوج بلقب البطولة عام 2017، بعدما سبق له الفوز ثلاث مرات على ملعب «إيرث»، ليدخل المنافسات بعد إحرازه لقب بطولة أبوظبي الأسبوع الماضي، ما يمنحه فرصة تحقيق لقبين متتاليين ضمن سلسلة رولكس.

ويمثل (ماكلروي) أحد أبرز المنافسين على اللقب، إذ يسعى إلى تعزيز سجله في صدارة ترتيب الجدارة المالية، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الاسكتلندي كولين مونتغمري، الذي تصدر الترتيب ثماني مرات.