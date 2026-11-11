شرطة دبي تختار 24 مشروعاً طلابياً لعرضها في القمة الشرطية العالمية

دبي في 11 نوفمبر / وام / أعلنت شرطة دبي اختيار 24 مشروعاً علمياً وتقنياً من أصل 80 مشروعاً تقدم بها طلبة من مختلف التخصصات، لعرضها خلال ملتقى الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات، الذي يُعقد ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

تنظم الملتقى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومجلس علماء شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الجامعات والكليات، بهدف دعم الابتكار الطلابي، وربط المخرجات الأكاديمية بالتطبيقات الشرطية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لتقديم حلول علمية تواكب احتياجات العمل الأمني.

ويضم الملتقى معرضاً للمشاريع الطلابية المختارة، يتيح للمشاركين استعراض أفكارهم ونتائج أبحاثهم أمام الوفود والخبراء وزوار القمة، ومناقشة فرص تطويرها وتطبيقاتها في دعم العمليات الشرطية والأمنية.

ويشهد الملتقى ورش عمل تفاعلية في اليوم الأول من القمة، تتناول تحليل الحمض النووي الجنائي، والتعرف على البصمات، والتحقيق في مسرح الجريمة، والتنقل المستقبلي، ومشاريع المستقبل 2035.

وأكد الرائد خبير محمد ثاني المري، رئيس قسم الإظهار الكيميائي للبصمات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن الملتقى يجسد توجهات شرطة دبي في بناء القدرات العلمية والمعرفية للكوادر الشابة، ودعم تأهيل جيل يمتلك أدوات البحث والتحليل والابتكار للمساهمة في تطوير العمل الشرطي.

وقال إن إتاحة الفرصة للطلبة لعرض مشاريعهم ومناقشتها مع الخبراء تعزز قدرتهم على توظيف معارفهم في معالجة تحديات واقعية، وتربط تحصيلهم الأكاديمي بالممارسة التخصصية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة تطورات علوم الأدلة الجنائية ودعم منظومة الأمن والعدالة.

من جانبها، أكدت خبير حصة جمال التميمي، عضو مجلس علماء شرطة دبي، أهمية تعزيز التواصل بين المجتمع الأكاديمي والخبراء والمتخصصين، وتهيئة بيئة علمية تحتضن أفكار الطلبة وتدعم تطويرها إلى حلول قابلة للتطبيق في المجالات الشرطية والأمنية.

وأوضحت أن عرض المشاريع أمام الخبراء الدوليين يتيح للطلبة مناقشة منهجياتهم ونتائجهم والاستفادة من الملاحظات التخصصية لتطوير أبحاثهم، بما يعزز ثقافة البحث العلمي والتكامل بين التخصصات.

وتُقام ورش العمل في اليوم الأول للقمة ويقدمها خبراء ومتخصصون من شرطة دبي، وتتضمن أنشطة تفاعلية وتحديات واقعية لتنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطلبة.