"نسائية دبي" توصي بتأسيس 4 لجان لدعم أسر أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم

دبي في 11 نوفمبر /وام/ أوصت جمعية النهضة النسائية بدبي بتشكيل أربع لجان متخصصة تشمل لجنة أولياء الأمور ولجنة التعليم الدامج ولجنة الجهات المختصة ولجنة الشركاء والتي تضم جهات حكومية وخاصة معنية بهدف تعزيز مشاركة الأسر في تطوير الخدمات والبرامج الداعمة لأبنائها وتوثيق التعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بما يسهم في تذليل التحديات وتوسيع فرص الدمج والتمكين وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.

جاءت المبادرة خلال اللقاء التوعوي "شركاء الأثر" الذي نظمته الجمعية ضمن مجلس "أثر لأسر أصحاب الهمم" تحت شعار "معاً نصنع الأثر .. وبالتعاون نحقق التمكين" في مجلس الخوانيج بمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وهيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من المدارس الدامجة والمراكز المتخصصة إلى جانب أسر أصحاب الهمم.

وناقش اللقاء احتياجات الأسر وتطلعاتها والتحديات التي تواجهها وسبل تعزيز الدمج التعليمي والوظيفي وتطوير الشراكة بين الأسرة والمؤسسات والمجتمع .

وأكد المشاركون أهمية تمكين الأسر بالمعرفة والإرشاد وتوفير بيئات تعليمية دامجة في المدارس والجامعات تضمن تكافؤ الفرص إلى جانب توسيع فرص التدريب والتوظيف بما يتناسب مع قدرات أصحاب الهمم ومؤهلاتهم.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي أن تمكين أسر أصحاب الهمم يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وشامل مشيرة إلى أن الأسرة تؤدي دوراً محورياً في مسيرة الرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي وأن دعمها معرفياً ونفسياً واجتماعياً ينعكس إيجاباً على استقرارها وجودة حياة أفرادها.

وقالت إن مجلس "أثر" يجسد حرص الجمعية على توفير منصة تفاعلية تتيح للأسر التعبير عن احتياجاتها وتطلعاتها وتبادل الخبرات والتجارب والمشاركة في اقتراح حلول ومبادرات تستجيب للتحديات التي تواجهها مؤكدة أن الشراكة مع الأسر والجهات المعنية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الشمولية وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والتأهيلية وجهات التوظيف إلى جانب تعزيز قدرات الأسرة يسهم في تهيئة بيئة داعمة تتيح لأصحاب الهمم تنمية مهاراتهم وتحقيق إمكاناتهم والمشاركة بفاعلية في مختلف مجالات الحياة.

شهد المجلس خلال جلسة "اللقاء المفتوح" التي قدمتها الدكتورة فداء ذياب رئيس مجلس أثر لأسر أصحاب الهمم وسهام عبدالله عضو المجلس نقاشات تفاعلية حول أبرز التحديات التعليمية والاجتماعية والوظيفية وطرح المشاركون تجاربهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات والبرامج الداعمة ودعوا إلى تعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة والجامعة والاختصاصيين وتطوير البرامج التوعوية والإرشادية ورفع جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية وتوفير التسهيلات والتقنيات المساندة التي تدعم اندماج الطلبة من أصحاب الهمم واستمرارهم في التعليم.

وفي محور التمكين الوظيفي شددت التوصيات على أهمية توسيع برامج التدريب والتأهيل المهني والتدريب العملي وتعزيز الشراكات مع جهات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئات عمل دامجة تتيح لأصحاب الهمم فرصاً تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم وتضمن تكافؤ الفرص وتبرز إسهاماتهم في الإنتاجية والابتكار.

وأوصت بإشراك أصحاب الهمم وأسرهم في تصميم المبادرات والبرامج الموجهة إليهم ووضع آليات لمتابعة تنفيذ التوصيات وقياس أثرها من خلال مؤشرات ترصد مستوى رضا الأسر والتقدم في مجالات الدمج التعليمي والتدريب والتوظيف.

يعد مجلس "أثر" لأسر أصحاب الهمم منصة مجتمعية تفاعلية تعمل تحت الإشراف الإداري والتنظيمي لجمعية النهضة النسائية بدبي وتهدف إلى تعزيز مشاركة الأسر في تطوير المبادرات والبرامج الداعمة لأبنائها وإيصال احتياجاتها إلى الجهات المعنية وبناء شبكة دعم لتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير الخدمات وترسيخ الشراكة المجتمعية لتحقيق أثر مستدام.